Заборону на пересування особистими автомобілями можуть запровадити в Києві, фото — Ракурс

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Заборону на пересування особистими авто можуть запровадити в Києві. Про такий надзвичайний захід сьогодні повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що такий захід запровадять у випадку гіршого сценарію розвитку подій, але «столична влада сподівається на хороший сценарій».

Про варіант посилення карантину у випадку зростання захворюваності COVID-19 Кличко розповів в ефірі телеканалу ZIK.

Заборона на приватний транспорт діятиме, якщо влада побачить різке зростання захворюваності, коли «можуть бути інфіковані тисячі або десятки тисяч людей». Кличко вважає, що такі кроки застерігають від помилок, які зроблені в США, Італії чи Іспанії.

Крім того, мер запевнив в іншому виступі, що за два тижні епідемію коронавірусу в місті можна побороти. Це можна зробити, якщо обірвати ланцюг передачі інфекції від людини до людини.

Кличко в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів, в Києві є нині 380 працюючих апаратів штучної вентиляції легень, ще 17 замовлено і очікується впродовж тижня.

Запас обладнання, одягу, рукавичок, масок, респіраторів є в сьогоднішніх умовах на чотири тижні.

Якщо ситуація буде змінюватися і буде збільшуватися кількість хворих, то це може призвести до зовсім іншої ситуації, коли цього всього буде не вистачати, — повідомив мер.

У Києві станом на ранок 4 квітня виявлено 195 хворих на коронавірусну інфекцію.