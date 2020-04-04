Карантин в Україні: в уряді розповіли, як штрафують за порушення обмежень у світі, фото — Ракурс

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Карантин в Україні підтримуватимуть значні штрафні санкції. В уряді переконують, що це вже звична практика для європейських країн, тому нічого дивуватися, що і в Україні запроваджують систему штрафів.

Карантин — це не канікули. Країни по всьому світу запроваджують жорсткі санкції за порушення правил карантину, адже мова йде не просто про хворобу, мова йде про тисячі людських життів, — написав сьогодні у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль і опублікував дані про штрафи за порушення правил карантину в Україні і в Європі.

У нас діє норма про штраф від 17 тис. до 51 тис. грн у випадку порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні (ст. 325 ККУ). Вона передбачає і позбавлення волі на строк до 3 років.

У Празі за вихід без маски передбачений штраф 800 євро, у Франції за порушення самоізоляції — 3,7 тис. євро, у Нью-Йорку за порушення соціальної дистанції — від 250 до 500 дол. В Іспанії за недотримання вимог влади можна загриміти на рік у в’язницю чи сплатити 30 тис. євро штрафу.

Раніше в Кабміні порівняли карантинні заходи із тими, які запровадили в Європі. В уряді також заявили, що керувалися світовою практикою при запровадженні жорстких заходів. Урядовці запевняють, що це необхідно для збереження життів.

У Кабміні наголошують, що обов’язкова обсервація громадян запроваджена майже у всіх країнах Європи, крім Франції. У Великій Британії та Угорщині обсервація часткова.

Посилення карантину в Україні передбачає, що з 6 квітня заборонене перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус. Не дозволено й перебування в громадських місцях без респіратора або захисної маски.