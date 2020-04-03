Громадське місце: де заборонено перебувати без маски під час карантину

Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136213-gromadske-misce-de-zaboroneno-perebuvaty-bez-masky-pid-chas-karantynu.html

Ракурс

Продовження карантину в Україні та розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 призвело до запровадження урядом більш жорстких обмежень під час карантину.

Кабінет міністрів ввів заборону на перебування громадян без масок у всіх громадських місцях. За порушення правил карантину українцям загрожують штрафи. Нові правила запрацюють вже з 6 квітня.

Визначення терміну «громадське місце» вказується в законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» та наказі Міністерства оборони України «Про затвердження інструкції про організацію патрульно-постової служби військовою службою правопорядку у Збройних силах України».

Зазначається, що громадське місце — це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі — під’їзди, а також підземні переходи, стадіони.

У статті 13 закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» громадським місцями визначаються наступні місця:

ліфти;

таксофони;

під’їзди житлових будинків;

підземні переходи;

громадський транспорт;

зупинки громадського транспорту;

аеропорти та вокзали;

дитячі майданчики;

приміщення та території спортивних споруд та закладів (стадіони, спортивні майданчики тощо);

приміщення закладів громадського харчування (ресторани, кафе тощо);

приміщення закладів культури;

приміщення та території закладів охорони здоров’я;

приміщення та території навчальних закладів;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

приміщення підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

приміщення готелів (та аналогічних засобів розміщення — хостели, гуртожитки тощо).

В Україні перелік громадських місць може варіюватися. Місцева влада міст та містечок зазвичай у цей перелік включає: парки, сквери чи площі, установи культури, освіти, охорони здоров’я, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту. Також у цей перелік можуть включати ринки, ярмарки, кладовища.

Наприклад, у Києві орієнтовний список громадських місць визначено рішенням міськради від 2008 року стосовно заборони або обмеження на тютюнопаління. До цього переліку включені:

дитячі майданчики;

місця дитячого відпочинку, зокрема ігротеки, комп’ютерні клуби, кінотеатри та прилегла до них територія;

зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них;

ліфти, будинкові сходи та під’їзди багатоповерхових житлових будинків, гуртожитки, підземні переходи, таксофони;

церкви та 50-метрова зона навколо них;

установи освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту;

зони відпочинку, зокрема парки, пляжі, сквери;

літні майданчики, закриті та відкриті спортивні споруди;

робочі місця на підприємствах, установах та організаціях різної форми власності;

офісні приміщення підприємств, установ, організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, які користуються найманою робочою силою;

заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди, кіоски, ринки, ярмарки, оптові та дрібнооптові бази, магазини;

об'єкти громадського харчування: ресторани, бари, паби, кафе;

нічні клуби й дискотеки, заклади грального-розважальної сфери;

органи державної влади та місцевого самоврядування.

Як відомо, порушення правил карантину в Україні караються штрафом від 17 тис. до 32 тис. грн та від 34 тис. до 170 тис. для посадових осіб. Крім того, введена кримінальна відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням — штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні буде заборонено пересуватися вулицями більше ніж по дві особи, крім випадків супроводу дітей.