Верховна Рада визначила формат та правила вступної кампанії 2026 року

У середу, 3 грудня, парламент 264 голосами ухвалив у цілому законопроект № 13650, який зберігає минулорічну модель проведення НМТ — один день тестування з можливістю додаткових сесій. Перелік предметів залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. Про це голова комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив у Telegram.

Зазначається, що проект закону розробили з метою необхідності забезпечення організації вступної кампанії наступного року в особливому порядку, який був визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Фактично ми зберегли минулорічну модель проведення НМТ. Це зрозуміле й передбачуване рішення у воєнний час, коли головним залишається питання безпеки та рівності доступу кожного з учасників тестування, у тому числі й за кордоном, — наголосив Бабак.

Також, як поінформував парламентар, усі результати НМТ з 2023 року залишаються чинними. Їх можна використати під час вступу у 2026 році.

