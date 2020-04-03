В Україні посилюють обмеження через карантин, фото: «Ракурс»

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про нові обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Так, уряд ухвалив постанову, згідно з якою буде заборонено пересуватися вулицями більше ніж по дві особи, крім випадків супроводу дітей. Про це Шмигаль повідомив у сьогоднішньому відеозверненні.

Уряд закликає утриматися від шашликів, від прогулянок парками, від масових місць відпочинку на найближчі три, може чотири тижні, — зазначив прем'єр.

Також Шмигаль наголосив, що уряд не планує зупиняти товарообіг, промислові підприємства та критичну інфраструктуру.

Все це працює і буде працювати надалі, — запевнив Шмигаль.

Крім того, будуть посилені заходи щодо захисту зовнішніх кордонів України.

За його словами, на держкордоні залишаться працювати 21 пункт пропуску. Для всіх осіб, які прибуватимуть в Україну, буде запроваджена обов’язкова обсервація терміном на 14 діб.

Це насправді може допомогти нам уникнути тієї ситуації, яка є в інших країнах, де хвороба розвивається гіперболічно, — переконаний очільник уряду.

Водночас він наголосив, що Україна не може дозволити собі «не працювати півроку чи навіть два-три місяці».

За його словами, очікуються, що вже хворі на коронавірусну хворобу COVID-19 люди за три тижні одужають, а запроваджені карантинні заходи завадять хворобі поширюватися далі.

Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення карантинних заходів, — зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, цей процес відбуватиметься у кілька етапів. На першому з них на роботу підуть люди працездатного віку, буде частково відновлюватися рух громадського транспорту, що дозволить з початку травня розпочати рестарт економіки.

Однак обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги продовжать діяти.

Всі без виключення будуть зобов’язані носити маски та дотримуватися карантину. Для старших людей, студентів та школярів карантин може бути продовжений, — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, цієї ночі перекрили дороги, що ведуть у Чернівецьку область.