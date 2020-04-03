Більше двох не збиратися: очільник МОЗ обіцяв посилити карантин, Чернівецьку область ізольовують (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n136177-bilshe-dvoh-ne-zbyratysya-ochilnyk-moz-obicyav-posylyty-karantyn-chernivecku-oblast-izolovuut.html

Ракурс

Карантин в Україні посилюють. У нових обмеженнях від Кабміну буде правило, яке заборонить пересуватися разом двом людям. Цієї ночі влада перекрила дороги, що ведуть у Чернівецьку область.

Про такі новації повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов увечері 2 квітня в ефірі «1+1».

Будуть закриті всі спортивні майданчики, все сквери. Будуть заборонені всі масові будь-які події. Також це буде стосуватися перебування в засобах індивідуального захисту, — розповів міністр.

Степанов сказав, що на вулиці потрібно буде перебувати в засобах індивідуального захисту.

Жахливі спалахи пандемії в деяких європейських країнах, на мою думку, спричинені тим, що вони занадто зволікали із впровадженням обмежувальних заходів. Тому я одразу казав, що у цій війні із невидимим ворогом потрібно діяти швидко та рішуче, — заявив Степанов.

Крім того, уряд хоче ізолювати вдома людей похилого віку та хворих на діабет. У п’ятницю має бути оприлюднено вже ухвалену постанову Кабміну, яка регламентує обмеження для пересування людей з груп ризику в умовах пандемії коронавірусу.

Це передусім люди у віці понад 60 років та хворі на діабет, — анонсував Степанов.

Від 00.00 3 квітня у Чернівецькій області почав діяти особливий режим в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів. На в’їзді та виїзді з території Чернівецької області буде встановлено п’ять карантинних КПП поблизу стаціонарних дорожніх поліцейських станцій. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Пости почнуть діяти сьогодні із 12.00 3 квітня. Із цього моменту будь-який пасажирський транспорт перестануть пропускати. Дозволено буде в’їзд та виїзд вантажівок, що перевозить продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, сільськогосподарську продукцію, транзитних авто (без права зупинки та стоянки на території області), а також автомобілів тих громадян, які повертаються додому на Буковину до місця постійного проживання.

Карантинно-епідеміологічні пости, які раніше діють в населених пунктах області, що були найбільш уражені коронавірусом буде знято.

У Чернівецькій області 2 квітня офіційно підтвердили ще 28 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Серед інфікованих — троє дітей та дев’ятеро людей — старше 55 років. Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 171 особу.

Нагадаємо, що станом на 22.00 2 квітня на території країни зафіксовано 897 випадків COVID-19. Хвороба забрала життя 22 осіб. Повністю одужали 19 осіб, вірус в їхньому організмі не виявило повторне лабораторне дослідження.