Больше двух не собираться: глава Минздрава обещал усилить карантин, Черновицкую область изолируют, фото — Ракурс

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Карантин в Украине усиливают. В новых ограничениях от Кабмина будет правило, запретит запрета передвигаться вместе двум людям. Этой ночью власти перекрыли дороги, ведущие в Черновицкую область.

О таких новациях сообщил министр здравоохранения Максим Степанов вечером 2 апреля в эфире «1+1».

Будут закрыты все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты, — рассказал министр.

Степанов сказал, что на улице нужно будет находиться в средствах индивидуальной защиты.

Ужасные вспышки пандемии в некоторых европейских странах, по моему мнению, вызваны тем, что они слишком медлили с внедрением ограничительных мероприятий. Поэтому я сразу говорил, что в этой войне с невидимым врагом нужно действовать быстро и решительно, — заявил Степанов.

Кроме того, правительство хочет изолировать дома престарелых и больных диабетом. В пятницу должны обнародовать уже принятое постановление Кабмина, регламентирующее ограничения для передвижения людей из групп риска в условиях пандемии коронавируса.

Это прежде всего люди в возрасте 60 лет и больные диабетом, — анонсировал Степанов.

Сегодня ночью в Черновицкой области начал действовать особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств. На въезде и выезде с территории Черновицкой области будет установлено пять карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Посты начнут действовать сегодня с 12.00 3 апреля. С этого момента любой пассажирский транспорт перестанут пропускать. Разрешено будет въезд и выезд грузовиков, которые перевозят продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию; транзитных авто (без права остановки и стоянки на территории области); автомобили тех граждан, которые возвращаются домой на Буковину к месту постоянного проживания.

Карантинно-эпидемиологические посты, которые сейчас действуют в населенных пунктах области, наиболее пораженных коронавирусом, будут сняты.

В Черновицкой области 2 апреля официально подтвердили еще 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных — трое детей и девять человек старше 55 лет. Общая численность больных на Буковине составляет 171 человек.

Напомним, что на 22.00 2 апреля на территории страны зафиксировали уже 897 случаев COVID-19. Болезнь унесла жизни 22 человек.