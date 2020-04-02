Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Карантин в Украине из-за вспышки коронавируса продолжается, но большинство граждан недовольны работой властей в борьбе с эпидемией.

Лишь 40% украинцев считают, что власть преуспела в противодействии эпидемии коронавируса, а 48% - придерживаются мнения, что такая деятельность неуспешна. Еще 17% людей считают, что власть преуспела в предотвращении возможных экономических трудностей в Украине, связанных с эпидемией коронавируса, а 57% полагают, что деятельность неуспешная. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Отмечается, что 17% респондентов считают, что власть хорошо поработала в обеспечении граждан медицинскими услугами. При этом 70% считают, что руководство недорабатывает в этом вопросе.

Почти половина украинцев, а именно 49%, считают, что ограничительные меры направлены на противодействие эпидемии коронавируса были приняты вовремя. А 38% граждан уверены, что власть опоздала с противодействием эпидемии. Лишь 5% придерживаются мнения, что карантин был введен преждевременно.

Кроме того, 43% опрошенных украинцев выступают за более жесткие меры обеспечения карантина, чем сейчас. Еще 40% полагают, что принятые меры вполне адекватны в нынешней ситуации. Лишь 9% хотят, чтобы карантин был менее жестким. При этом 1% считает, что никаких ограничительных мер вообще не нужно.

Большая часть опрошенных заявила, что больше всего волнуется за здоровье близких — 38%. А 29% опрошенных больше всего беспокоит подорожание продуктов питания. Еще 27% переживают, что им сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции. У 20% уже возникли финансовые трудности. Также 20% опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь в случае необходимости. Боятся заразиться коронавирусом 12% опрошенных, такой же процент опрошенных постоянно переживает из-за неопределенности ситуации. Транспортная проблема волнует 11% респондентов.

Напомним, за все время эпидемии в Украине было сделано 3 тыс. 834 тестирований. Это один из самых низких показателей в мире по количеству сделанных на коронавирус тестов.