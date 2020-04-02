Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Карантин в Україні через спалах коронавірусу триває, але більшість громадян незадоволені діяльністю влади у боротьбі з епідемією.

Лише 40% українців вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, а 48% — притримуються думки, що така діяльність неуспішна. Ще 17% людей вважають, що влада успішна в запобіганні можливих економічних труднощів в Україні, пов’язаних з епідемією коронавірусу, а 57% думають, що неуспішна. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Зазначається, що 17% респондентів думають, що влада добре попрацювала у забезпеченні громадян медичними послугам. При цьому 70% вважають, що керівництво недопрацьовує у цьому питанні.

Майже половина українців, а саме 49%, вважають, що обмежувальні заходи спрямовані на протидію епідемії коронавірусу були прийняті вчасно. А 38% громадян переконані, що влада запізнилася з протидією епідемії. Лише 5% притримуються думки, що карантин був запроваджений передчасно.

Крім того, 43% опитаних українців виступають за більш жорсткі заходи забезпечення карантину, ніж зараз. Ще 40% думають, що вжиті заходи цілком адекватні у нинішній ситуації. Лише 9% хочуть, щоб карантин був менш жорстким. При цьому 1% вважає, що ніяких обмежувальних заходів взагалі не потрібно.

Найбільша частина опитаних заявила, що найбільше хвилюється за здоров’я близьких — 38%. А 29% опитаних найбільше турбує подорожчання продуктів харчування. Ще 27% переймаються, що їм складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідину для дезінфекції. У 20% вже виникли фінансові труднощі. Також 20% побоюються, що не зможуть отримати медичну допомогу в разі необхідності. Бояться заразитися коронавірусом 12% опитаних, такий же ж відсоток опитаних постійно переживає через невизначеність ситуації. Транспортна проблема хвилює 11% респондентів.

Нагадаємо, за весь час епідемії в Україні було зроблено 3 тис. 834 тестувань. Це один із найнижчих показників у світі за кількістю зроблених на коронавірус тестів.