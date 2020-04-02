В Україні зробили менше 4 тис. тестувань на коронавірус

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Ракурс

Коронавірусом в Україні станом на 2 квітня інфіковані 804 особи. Проте реальна кількість хворих може бути значно більшою, адже в Україні один із найнижчих показників у світі за кількістю зроблених на коронавірус тестів.

За весь час епідемії в Україні було зроблено 3 тис. 834 тестувань. Дані наведені на сайті Кабінету міністрів України, присвяченому COVID-19.

Зазначимо, це не означає, що було протестовано саме таку кількість людей — тести деяким хворим роблять повторно. У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначили, що однією з умов подолання пандемії є масове тестування на коронавірус — чим більше будуть виявляти хворих, тим більше буде можливості їх ізолювати і запобігти поширенню вірусу.

Для порівняння, у Китаї станом на кінець лютого було зроблено понад 320 тис. тестувань. У Німеччині щодня роблять близько 70 тис. тестів, у Британії — 10 тис., проте влада країни хоче збільшити цю кількість до 25 тис. тестів на день. У Південній Кореї зробили понад 316 тис. тестів, в Італії — більше 206 тис.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що з такими показниками не дивно, що в Україні відносно мало хворих на коронавірус.

Зеленський діє за принципом: у вас не буде хворих на коронавірус, якщо не робити тести на коронавірус, — зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Він також зазначив, що влада не може впоратися на «банальному» рівні: зупинити мародерів, які продають маски, забезпечити людей антисептиками, апаратами ШВЛ, тестами.

Схоже, нам доведеться, як в серіалі «Слуга народу», знести все золото на Майдан і закупити тести самостійно. Тому що чим довше чекаємо, тим менше шансів врятувати чиєсь життя, — додав нардеп.

В Україні на коронавірус наразі тестують тільки тих, у кого є симптоми захворювання, а також контактних осіб. Водночас влада України заявляє, що закупатиме тести у необхідній кількості для тестування усіх громадян з ознаками коронавірусу. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявляв, що з Китаю до України привезуть 10 млн тестів.

Зазначимо, існує два види тестів на коронавірус — експрес-тести і лабораторні тести. Експрес-тест роблять 10−15 хвилин. Для цього беруть мазок з носа. Цей тест може зробити будь-який лікар у будь-яких умовах, навіть вдома.

Лабораторна перевірка — це коли тести роблять лише у вірусологічних лабораторіях зі спеціальним обладнанням методом ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція). Тест методом ПЛР роблять близько п’яти годин плюс час на доставку матеріалів, бо такі лабораторії є лише у спеціально обладнаних лікарнях.

Як писав «Ракурс», днями до аеропорту «Бориспіль» прилетів черговий літак з Китаю, який привіз до України ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, а також засоби захисту.