Карантин в Україні: з Китаю привезли ще 100 тис. тестів та засоби захисту від COVID-19

З Китаю привезли ще 100 тис. тестів та засоби захисту від COVID-19. Фото: ОП

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Карантин в Україні продовжується, тому Україна купує дедалі більше тестів на коронавірус, а також засоби захисту від COVID-19. Сьогодні до аеропорту «Бориспіль» прилетів черговий літак з Китаю, який привіз до України ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, а також засоби захисту.

Зокрема, з Китаю привезли захисні окуляри, маски та апарати штучної вентиляції легень. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, з Китає доставили 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). Після проходження всіх санітарних та митних процедур вантаж спрямують до лікарень та лабораторій у всі регіони України.

Зазначається, що засоби захисту також будуть передані військовим і працівникам Державної прикордонної служби. Окрім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек, щоб задовольнити попит населення.

Нагадаємо, в Україні станом на 10.00 сьогоднішнього дня зареєстровано 549 випадків зараження COVID-19. Від вірусу померли 13 осіб. Ще восьмеро людей одужали, з них двоє дітей. Найбільше хворих у Києві та Київській області (107 та 52 випадки відповідно), Тернопільській області (78 хворих) та Чернівецькій області (90 випадків).