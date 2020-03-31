“Театр одного актора”: брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

https://racurs.ua/ua/n136065-teatr-odnogo-aktora-zayavy-iermaka-pro-vykryttya-brata-nardepa-lerosa-ta-mercedes-skolyhnuly.html

Ракурс

Андрій Єрмак, глава Офісу президента Володимира Зеленського, сьогодні провів перший онлайн-брифінг для ЗМІ після публікації низки відеозаписів з нібито його братом, який торгує топ-посадами у державі. За кілька годин до початку брифінгу прес-служба ОП запропонувала журналістам у коментарях на Фейсбук-сторінці залишати запитання для Єрмака. Окремі запитання видань отримали десятки й сотні вподобань, серед таких були й запитання «Ракурсу» щодо ситуації зі скандальними відеозаписами та, можливою корупцією в Офісі президента, до якої причетний брат Єрмака, і реакцією на цю ситуацію глави держави. «Ракурс» також поцікавився, чи не збирається Зеленський усунути Єрмака від виконання обов’язків глави ОП на період розслідування.

Зауважимо, що брифінг високопосадовця розпочався із запізненням. Деякі користувачі Фейсбук з цього приводу жартували, що потрібно «придбати у брата Єрмака квиток на брифінг».

Згодом, Єрмак значну частину свого брифінгу, замість обіцяних відповідей на запитання ЗМІ, присвятив інформуванню про ситуацію з коронавірусом в Україні, про яку й так щодня звітує заступник глави МОЗ Віктор Ляшко та органи влади на місцях. Потім очільник ОП зупинився на темі створення спільної з терористами ОРДЛО координаційної ради у Мінську. Нарешті спікер Єрмака Даша Зарівна зачитала лише чотири питання від журналістів. Наприклад, за дивною логікою першим було зачитано запитання від «Інтерфакс-України» та «Української правди» й проігноровано низку інших, зокрема й тих, котрі набрали багато вподобань користувачів Фейсбук.

Брифінг голови ОП Андрія Єрмака — це онлайн-звернення до народу, але точно не брифінг. Тому що за 40 хвилин прозвучало лише чотири запитання (якщо я не помиляюся) і те, на запитання, про реакцію президента на скандал за участі брата голови ОП ми так і не почули відповіді. До цього, Офіс президента дві години у Фейсбуці збирав запитання, отримав 500 коментарів під постом, щоб обрати лише чотири запитання, на одне з яких ми так і не почули відповіді, — зазначила журналістка Христина Бернадських.

Спікер Єрмака Зарівна відповіла, що запитання вона обирала згідно з ключовими темами: переговори в мінському форматі і консультативна рада, плівки Гео Лероса, наступна зустріч в Нормандському форматі, обмін полоненими. Водночас вона визнала, що формат такого брифінгу був не дуже вдалим.

Разом з тим, зауважимо, що однією з найодіозніших тез Єрмака під час брифінгу стала: Правоохоронні органи не працюють на замовлення олігархів чи когось іншого. Також Єрмак зробив кілька дивних заяв про нардепа Гео Лероса (зокрема, й озвучив його справжнє ім’я), який нині практично щодня оприлюднює нові порції компромату на главу Офісу президента.