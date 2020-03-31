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Ракурс
“Театр одного актора”: брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

«Театр одного актора»: заяви Єрмака про викриття брата, нардепа Лероса та Mercedes сколихнули соцмережі (ФОТО)

31 бер 2020, 21:02
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Андрій Єрмак, глава Офісу президента Володимира Зеленського, сьогодні провів перший онлайн-брифінг для ЗМІ після публікації низки відеозаписів з нібито його братом, який торгує топ-посадами у державі. За кілька годин до початку брифінгу прес-служба ОП запропонувала журналістам у коментарях на Фейсбук-сторінці залишати запитання для Єрмака. Окремі запитання видань отримали десятки й сотні вподобань, серед таких були й запитання «Ракурсу» щодо ситуації зі скандальними відеозаписами та, можливою корупцією в Офісі президента, до якої причетний брат Єрмака, і реакцією на цю ситуацію глави держави. «Ракурс» також поцікавився, чи не збирається Зеленський усунути Єрмака від виконання обов’язків глави ОП на період розслідування.

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

Зауважимо, що брифінг високопосадовця розпочався із запізненням. Деякі користувачі Фейсбук з цього приводу жартували, що потрібно «придбати у брата Єрмака квиток на брифінг».

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

Згодом, Єрмак значну частину свого брифінгу, замість обіцяних відповідей на запитання ЗМІ, присвятив інформуванню про ситуацію з коронавірусом в Україні, про яку й так щодня звітує заступник глави МОЗ Віктор Ляшко та органи влади на місцях. Потім очільник ОП зупинився на темі створення спільної з терористами ОРДЛО координаційної ради у Мінську. Нарешті спікер Єрмака Даша Зарівна зачитала лише чотири питання від журналістів. Наприклад, за дивною логікою першим було зачитано запитання від «Інтерфакс-України» та «Української правди» й проігноровано низку інших, зокрема й тих, котрі набрали багато вподобань користувачів Фейсбук.

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

Брифінг голови ОП Андрія Єрмака — це онлайн-звернення до народу, але точно не брифінг. Тому що за 40 хвилин прозвучало лише чотири запитання (якщо я не помиляюся) і те, на запитання, про реакцію президента на скандал за участі брата голови ОП ми так і не почули відповіді. До цього, Офіс президента дві години у Фейсбуці збирав запитання, отримав 500 коментарів під постом, щоб обрати лише чотири запитання, на одне з яких ми так і не почули відповіді, — зазначила журналістка Христина Бернадських.

Брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

Спікер Єрмака Зарівна відповіла, що запитання вона обирала згідно з ключовими темами: переговори в мінському форматі і консультативна рада, плівки Гео Лероса, наступна зустріч в Нормандському форматі, обмін полоненими. Водночас вона визнала, що формат такого брифінгу був не дуже вдалим.

Брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

Разом з тим, зауважимо, що однією з найодіозніших тез Єрмака під час брифінгу стала: Правоохоронні органи не працюють на замовлення олігархів чи когось іншого. Також Єрмак зробив кілька дивних заяв про нардепа Гео Лероса (зокрема, й озвучив його справжнє ім’я), який нині практично щодня оприлюднює нові порції компромату на главу Офісу президента.

Брифінг в режимі «театр одного актора», найнезручнішими запитаннями виявилися найбільш обтічно сформульовані, тема ТКГ і коронавірусу навмисно зайняли 90% часу, щоб без відповіді залишити те, що всіх реально цікавить, — резюмували журналісти.

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

Брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

брифінг Єрмака про нардепа Лероса, брата і Mercedes сколихнув соцмережі та обурив журналістів

Джерело: Ракурс


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