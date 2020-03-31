В Одесі лікарі записали відеозвернення через відсутність ліків для хворих на коронавірус

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Коронавірус в Україні офіційно лікують у 240 лікарнях, зокрема, в Одесі. Так, керівництво Одеського клінічного медичного центру заявило, що в лікарні є 300 інфекційних ліжок для хворих коронавірусом. У лікарні нібито працюють 19 лікарів-анестезіологів та 13 докторів. Проте лікарі відділення анестезіології медцентру записали відеозвернення, у якому розвінчали цю інформацію.

Лікарі зазначили, що замість заявлених 19 анестезіологів зараз працюють тільки шестеро. Окрім того, в лікарні немає медсестер, тому що майже всім з них більше 60 років, вони перебувають у групі ризику, тому написали заяву про відпустку за свій рахунок. Також в лікарні залишилися дві санітарки. Головний лікар не йде на контакт з лікарями.

На питання про те, як нам лікувати хворих, у нас на сьогоднішній день досі немає протоколу, як нам проводити лікування хворих. Адже не всі вони одразу потраплять у реанімацію, їх потрібно буде чимось лікувати. Ніхто не може відповісти на питання і протоколу ми не маємо, — зазначили медспівробітники.

Окрім того, в лікарні лише п’ять апаратів штучної вентиляції легенів.

Окрім апаратів, потрібні ще затратні матеріали: інкубаційні маски, фільтри, катетери, системи, шприци — цього всього немає. І ліків теж, — додали лікарі.

Також жінки кажуть, що епідеміолог, який напередодні оглядав лікарню та їхнє відділення на предмет готовності приймати хворих, на питання лікарів відповів, що лікарня не готова приймати пацієнтів з коронавірусом.

Але адміністрацію це не цікавить. Було сказано, що він готовий до втрат. Щоправда, не знаємо, до втрат кого: лікарів, пацієнтів, — зазначили вони.

За їхніми словами, зараз у лікарні всього 100 костюмів індивідуального захисту. Якщо лікарі працюватимуть в режимі інфекційної допомоги, їх вистачить лише на чотири дні. Водночас майже всі співробітники йдуть у відпустку або звільняються, бо не хочуть самі захворіти.

Наша лікарня не пристосована для прийому інфекційних хворих, елементарно немає навіть поділу на чисту і брудну зони, немає боксів і шлюзів, — додали лікарі.

Вони також закликали не бути байдужими і надати їм допомогу в такій ситуації.

Це вб'є нас, тому що ми не пристосовані навіть до ізоляції один від одного, щоб надавати допомогу. Дорогі колеги, одеські лікарі. Згадайте, що ми все-таки лікарі і ми чесно хочемо виконати зараз свій борг, а не зробити все, щоб когось кинути під танк, незахищених, а решта будуть відсиджуватися по кутках. Так не вийде, хлопці. Друга хвиля піде і до вас, — зазначили вони.

Пізніше одеські лікарі в соцмережах опублікували документ за підписом виконуючого обов’язки генерального директора одеського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Владислава Терлецького, в якому зазначено про «неприпустимість» публікацій в соцмережах інформації про роботу. Уточнюється, що не можна публікувати «будь-яку інформацію про діяльність співробітників центру в умовах надзвичайної ситуації, особливо фото- і відеоматеріалів».

Нагадаємо, в Одеській області лабораторно підтверджено 11 випадків зараження COVID-19.