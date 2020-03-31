Карантин в Україні: у Хмельницькій і Одеській областях підтверджені нові випадки зараження на коронавірус

Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136013-karantyn-v-ukrayini-u-hmelnyckiy-i-odeskiy-oblastyah-pidtverdjeni-novi-vypadky-zarajennya.html

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Карантин в Україні спрямований на стримування поширення коронавірусу, але кожен день у країні фіксуються нові випадки зараження. У Хмельницькій області підтверджено ще один випадок інфікування на COVID-19.

Всього на ранок 31 березня у Хмельницькій області підтверджено три випадки інфікування на коронавірус, а також у однієї людини підозра на зараження, повідомляє прес-служба Хмельницької обласної державної адміністрації у Facebook.

В Одеській області пізно ввечері 30 березня підтверджено два нових випадки інфікування на коронавірус, повідомив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций у Facebook.

COVID-19 підтверджений у чоловіка 1960 року народження із села Нерубайське та жінки 1947 року народження із Одеси. Обидва хворих за кордон не виїжджали і стверджують, що з хворими на COVID-19 не контактували. До госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом і ходила на міські ринки. Хворі перебувають у Одеській міській інфекційній лікарні.

Наразі в Одеській області лабораторно підтверджено 11 випадків зараження на COVID-19.

Як раніше писав «Ракурс», станом на вчорашній вечір в Україні лабораторно підтверджено 548 випадків зараження на COVID-19. Жертвами коронавірусу стали 13 українців.