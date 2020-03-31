Карантин в Украине: в Хмельницкой и Одесской областях подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136013-karantin-v-ukraine-v-hmelnickoy-i-odesskoy-oblastyah-podtverjdeny-novye-sluchai-zarajeniya.html

Ракурс

Карантин в Украине направлен на сдерживание распространения коронавируса, но каждый день в стране фиксируются все новые случая заражения. В Хмельницкой области подтвержден еще один случай инфицирования COVID-19.

Всего на утро 31 марта в Хмельницкой области подтверждено три случая инфицирования коронавирусом, а также у одного человека подозрение на заражение, сообщает пресс-служба Хмельницкой облгосадминистрации в Facebook.

В Одесской области поздним вечером 30 марта подтверждено два новых случая инфицирования коронавирусом, сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куций в Facebook.

COVID-19 подтвержден у мужчины 1960 года рождения из села Нерубайское и женщины 1947 года рождения из Одессы. Оба больных заграницу не выезжали и утверждают, что с больными не контактировали. До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки. Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице.

На данный момент в Одесской области лабораторно подтверждено 11 случаев заражения COVID-19.

Как ранее писал «Ракурс», по состоянию на вчерашний вечер в Украине лабораторно подтверждено 548 случаев заражения COVID-19. Жертвами коронавируса стали 13 украинцев.