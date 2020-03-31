В Одессе врачи записали видеообращение из-за отсутствия лекарств для больных коронавирусом

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Коронавирус в Украине официально лечат в 240 больницах, в частности, в Одессе. Так, руководство Одесского клинического медицинского центра заявило, что в больнице есть 300 инфекционных коек для больных коронавирусов. В больнице якобы работают 19 врачей-анестезиологов и 13 докторов. Однако врачи отделения анестезиологии медцентра записали видеообращение, в котором развенчали данную информацию.

Врачи отметили, что вместо заявленных 19 анестезиологов сейчас работают только шестеро. Кроме того, в больнице нет медсестер, потому что почти всем из них больше 60 лет, они находятся в группе риска, поэтому написали заявление об отпуске за свой счет. Также в больнице остались две санитарки. Главврач при этом не идет на контакт с врачами.

На вопрос о том, как нам лечить больных, у нас на сегодняшний день до сих пор нет протокола, как нам проводить лечение больных. Ведь не все они сразу попадут в реанимацию, их нужно будет чем-то лечить. Никто не может ответить на вопрос и протокола мы не имеем, — отметили медсотрудники.

Кроме того, в больнице всего пять аппаратов искусственной вентиляции легких.

Помимо аппаратов, нужны еще расходники: инкубационные маски, фильтры, катетеры, системы, шприцы — этого всего нет. И лекарств тоже, — добавили врачи.

Также женщины говорят, что эпидемиолог, который накануне осматривал больницу и их отделение на предмет готовности принимать больных, на вопрос врачей ответил, что больница не готова принимать пациентов с коронавирусом.

Но администрацию это не интересует. Было сказано, что он готов к потерям. Правда, не знаем, к потерям кого: врачей, пациентов, — отметили они.

По их словам, сейчас в больнице всего 100 костюмов индивидуальной защиты. Если врачи будут работать в режиме инфекционной помощи, их хватит всего на четыре дня. При этом почти все сотрудники уходят в отпуск или увольняются, потому что не хотят сами заболеть.

Наша больница не приспособлена для приема инфекционных больных, элементарно нет даже разделения на чистую и грязную зоны, нет боксов и шлюзов, — добавили врачи.

Они также призвали не быть равнодушными и оказать им помощь в такой ситуации.

Это убьет нас, потому что мы не приспособлены даже к изоляции друг от друга, чтобы оказывать помощь. Дорогие коллеги, одесские врачи. Вспомните, что мы все-таки врачи и мы честно хотим выполнить сейчас свой долг, а не сделать все, чтобы кого-то бросить под танк, незащищенных, а остальные будут отсиживаться по углам. Не получится, ребята. Вторая волна пойдет и к вам, — отметили они.

Позже одесские врачи в соцсетях опубликовали документ за подписью исполняющего обязанности генерального директора одесского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владислава Терлецкого, в котором указано на «недопустимость» публикаций в соцсетях информации о работе. Уточняется, что нельзя публиковать «любую информацию о деятельности сотрудников центра в условиях чрезвычайной ситуации, особенно фото- и видеоматериалов».

Напомним, в Одесской области лабораторно подтверждены 11 случаев заражения COVID-19.