Лерос обнародовал новый пакет документов и видео о брате Ермака. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n136063-konflikt-s-kompromatami-nabiraet-oboroty-leros-obnarodoval-novyy-paket-dokumentov-i-video-o-brate.html

Ракурс

«Пленки Ермака» — скандал, связанный с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком — продолжает набирать обороты. Народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал новый пакет документов и видео, которые якобы подтверждают причастность Дениса Ермака к продажам должностей в госорганах.

Речь идет о назначении на должность президента НАЭК «Энергоатом» некоего Владимира Купчака. По его словам, должность Купчака лоббировал именно Ермак. Об этом Гео Лерос написал на своей странице в Facebook, прикрепив соответствующие документы и видео.

В частности, нардеп опубликовал обращение Дениса Ермака к тогдашнему премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, в котором объясняется, почему Купчака нужно назначить президентом «Энергоатома». В документе отмечается, что ядерная сфера Украины находится в кризисном состоянии, а это влияет на национальную безопасность. Поэтому в НАЭК «Энергоатом» нужно срочно поменять руководство и ликвидировать коррупционные схемы. Справится с этим, по мнению Ермака, именно Купчак. Именно его он предлагает назначить на должность президента «Энергоатома».

Также Лерос опубликовал еще одно видео, в котором «люди, связанные с Денисом, обсуждают, как возьмут с Купчака за должность 5 (похоже, что миллионов)». На видео один из мужчин говорит, что «Купчака ему давала очень важная профессор».

Я не думаю, что с Купчаком надо поднимать этот вопрос (о деньгах — ред.), потому что возникнет недоверие с тетей, а я этого очень не хочу, — говорит один из собеседников на видео.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Кстати, есть информация, что Купчака собираются сейчас назначить вице-президентом «Энергоатома», потому что у него недостаточно профильного стажа, — добавил Лерос.

Напомним, ранее в сети опубликовали запись разговора, на которой слышно, как у представителей Дениса Ермака — Сергея Шумского и Дмитрия Штанько — неизвестные люди требуют вернуть деньги, которые брат главы офиса Зеленского взял за назначение на должность, но не выполнил свое обещание.