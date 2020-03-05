Энергоатом ждет нового президента. Фото: Энергоатом

https://racurs.ua/2572-uderjat-atom-missiya-nevypolnima-ili-kto-vozglavit-energoatom.html

Ракурс

Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» — под каким углом на это название ни смотри, а мысли о чем-то мощном, сложном и опасном так или иначе всплывут даже в голове человека, воспринимающего энергетику исключительно в качестве тока в розетке. Правительство Гончарука ушло, оставив нам продукты своей безумной жизнедеятельности, среди которых едва ли не наибольший шок вызвала мина замедленного действия, заложенная им в предпоследний день своего существования под всю атомную энергетику.

Конкурс на должность президента «Энергоатома»: успешно созданные условия неопределенности

Речь идет об объявлении о проведении конкурсного отбора на должность президента НАЭК «Энергоатом», опубликованном на сайте Минэкономразвития 2 марта, в котором утверждены квалификационные требования к руководителю оператора АЭС без ключевого — профильного образования и пятилетнего опыта работы на руководящих должностях в атомной отрасли. Такое квалификационное требование было возобновлено приказом Министерства энергетики и угольной промышленности от 16 июля 2013 года №456 в качестве предохранителя от появления во главе оператора украинских АЭС амбициозных невежд с мощным политическим или олигархическим лобби. До этого времени требование время от времени игнорировали, чтобы заводить на должность внезапных людей с глубинными российскими связями, как «православный чекист» Андрей Деркач или его хороший знакомый Никита Константинов, который хоть и имел специальное образование, но опыт получает уже сейчас в России, куда эмигрировал сразу после Революции достоинства.

Против отмены квалифтребования об образовании и опыте на заседаниях Комитета по назначениям с самого начала жестко выступили представитель ЕБРР и глава атомного регулятора — председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков. Позиция регулятора: после аварии на АЭС «Фукусима» МАГАТЭ и Всемирная ассоциация операторов АЭС неоднократно подчеркивали, что во главе компаний — операторов атомных электростанций должны стоять исключительно специалисты с многолетним опытом работы на АЭС. Со своей стороны ЕБРР осуществляет четкий надзор за деятельностью власти в отношении оператора АЭС на основании кредитных соглашений с «Энергоатомом», которые в мае 2014 года были ратифицированы парламентом под гарантии государства Украина. Тем не менее, чуть ли не последним решением правительства Гончарука стало именно игнорирование позиции одного из важнейших для Украины кредиторов.

Интересно, что еще до начала рассмотрения квалификационных требований в Минэкономразвития Министерство энергетики и защиты окружающей среды настойчиво проталкивало в «Энергоатоме» договор с рекрутинговой компанией Ward Howell Ukraine, которая должна была бы заниматься отбором руководителя атомного оператора. Почему интересно? Напомним, ООО «Уорд Хауэл Украина» выиграло в сентябре 2018 года тендер НАК «Нафтогаз Украины» на более чем 2,6 млн грн. Ранее эта компания была одним из офисов российской фирмы Ward Howell. Еще раньше Ward Howell в Украине обслуживала печально известного Сергея Курченко, который неплохо чувствует себя сейчас в России. Как пишут СМИ, руководитель и один из ее основателей Сергей Воробьев активно сотрудничает с российскими властями — участвует в экспертных советах при многих кремлевских структурах.

Следует отметить, что в случае с «Нафтогазом» ООО «Уорд Хауэл Украина» по крайней мере выиграла конкурс через систему ProZorro. Сейчас же Минэкоэнерго, как утверждают осведомленные источники, давило на «Энергоатом», проталкивая заключение договора без процедуры публичных закупок. Автору неизвестно, кем лично было дано такое поручение — министром Алексеем Оржелем или его заместителем Виталием Шубиным. Если последним, то проукраинским силам следует поторопиться с новым министром энергетики — потому что Виталий Шубин еще остается на руководящей должности.

Бенефициары, кураторы и исполнители

Тем не менее, интересно, кто и под кого писал новые квалификационные требования? Знающие люди говорят, что кандидатур рассматривалось несколько, и все с российским бэкграундом. Так, с осени 2019 года еще не глава Офиса президента Андрей Ермак начал раскручивать через своего брата некоего Владимира Купчака. Фигура Купчака, даже при поверхностном знакомстве с его профессиональными и общественно-политическими «достижениями», выглядит настолько неуклюжей как для претендента на пост президента «Энергоатома», что кажется издевательством. Здесь даже речь идет не об отсутствии специального образования, опыта работы в атомной энергетике или ряде скандалов из-за деятельности Купчака в бизнесе. В 2013 году Купчак дискредитировал себя как политик, став одной из самых известных «тушек» в истории украинского парламентаризма. А при нынешней власти — как совладелец ООО «Гарант Энерго М», которое за время управления Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ не только накопил более 700 млн грн долгов за газ перед государством, но и полностью вычистил то, что там осталось после Дубневичей. По отчетам аудиторов, на время передачи ТЭЦ в управление «Нафтогаза» производственное оборудование было разворовано, персонал неукомплектован и с зарплатными долгами.

После вхождения Ермака в ОП наблюдатели начали обсуждать другую креатуру, имеющую косвенное отношение к атомной энергетике, — заслуженного юриста Украины Германа Галущенко. Он в 2013 году при руководстве упомянутого выше Никиты Константинова около полугода возглавлял юридическое подразделение «Энергоатома». За это время он приобрел определенный опыт вывода денег из «Энергоатома» в пользу аффилированных с РФ аферистов — печально известных фирм ООО «ВВД» и Remington Worldwide Limited, о чем еще тогда писали профильные журналисты. По информации «Деловой столицы», Герман Галущенко настолько профессионально защищал интересы атомной компании, что она по судебному решению выплатила обанкротившейся фирме за искусственно начисленные долги 28 млн долл. Догадайтесь, чей суд вынес такое решение? Верно, Санкт-Петербургский арбитражный, РФ. Собственно, этим его опыт работы в атомной энергетике и ограничился.

Есть ли у атомной генерации шансы на выживание — зависит не только от Андрея Ермака, который проводит правительственные кастинги. Они есть, если среди энергетиков-профессионалов никто не согласится возглавить министерство на условиях руководителя президентского офиса (а эти условия предусматривают сдачу интересов Украины в атомной генерации россиянам). Такой же шанс на выживание был у атомщиков еще в декабре 2019 года, если бы во время незаконной отставки с поста президента «Энергоатома» Юрия Недашковского не нашелся штрейкбрехер. Тогда работники АЭС пикетировали министерство Оржеля и объявили бессрочную забастовку из-за отставки президента-профессионала.

Но единственным из специалистов-атомщиков, кто согласился возглавить «Энергоатом» и дискредитировать и протест, и самого Недашковского, стал нынешний в. и. о. Павел Павлишин. Если бы он отказался от предложения, данного даже без гарантий на последующее утверждение его в должности, Юрий Недашковский, который был уволен с серьезными нарушениями процедуры без каких-либо правдивых обоснований, и по сей день боролся бы с непрофессиональным руководством ТЭК за независимость атомной отрасли и ее интересы.

По информации осведомленных источников, кандидат на пост главы Минэкоэнерго Иван Плачков внезапно отказался от должности не из-за интриги «людей Богдана», Коломойского и т. д., как это подают для общественности. Одним из принципиальных условий его третьего возвращения на пост министра энергетики стало восстановление Юрия Недашковского на посту главы «Энергоатома». Ведь энергетик с атомным образованием Иван Плачков прекрасно понимает, что в условиях глубокого кризиса атомную генерирующую компанию должен возглавлять профессионал не только в атомной энергетике, но и в отстаивании государственных интересов, имеющий поддержку не России, а европейского и американского энергетического сообщества.

Ирина ХМАРА