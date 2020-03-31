Украинка снимала порно со своей 4-летней дочкой. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n136062-policiya-zaderjala-ukrainku-kotoraya-snimala-porno-so-svoey-4-letney-docheru-foto.html

Ракурс

Детскую порнографию снимала 42-летняя жительница города Вольногорск Днепропетровской области. Ее задержали сотрудники киберполиции.

Киберполиции установила, что в порнографических материалах женщина использовала свою 4-летнюю дочь, большинство видео снимала дома. Созданием такого контента фигурантка занималась около двух лет. Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Детскую порнографию женщина продавала на специализированных форумах, в соцсетях и мессенджерах. Цена одного такого видео была 1 тыс. долл.

Правоохранители провели обыск по месту жительства женщины. По результатам обыска была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, использованные при изготовлении порнографических материалов. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) Уголовного кодекса Украины. Женщине объявлено о подозрении. Ей грозит до 10 лет заключения.

Как писал «Ракурс», подобный случай ранее был зафиксирован в Киевской области. Там правоохранители задержали мужчину, который снимал и продавал порно с собственными детьми — 5-летним мальчиком и 2-летней девочкой.