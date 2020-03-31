Коронавирус в Украине: в Черновицкой и Сумской областях умерли еще трое больных COVID-19

В Черновицкой и Сумской областях умерли еще трое больных COVID-19

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться. По состоянию на утро 31 марта в Украине официально подтверждено 549 случаев заражения, 13 из них — летальные. Однако сегодня вечером стало известно об еще трех погибших от COVID-19.

Два летальных случая 31 марта зафиксированы в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Одна из умерших — женщина 1955 г. р. Она попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта, а до того три дня лечилась дома. Позже ее состояние ухудшилось. 30 марта ей начали делать неинвазивную вентиляцию легких. Вечером она получила положительный результат теста на COVID-19. 31 марта состояние больной резко ухудшилось, женщина умерла.

Второй летальный случай в области за сегодня — мужчина 1962 г. р. Он был госпитализирован в больницу 24 марта. С 27 марта он был в реанимации в тяжелом состоянии, а 28 марта у него подтвердили инфицирования COVID-19. Ночью накануне его состояние значительно ухудшилось, он умер. Отмечается, что у мужчины также был сахарный диабет.

Еще один летальный случай зафиксирован в г. Конотоп Сумской области. Это уже вторая в области смерть от COVID-19. Также за последние сутки там подтвердили три новых случая инфицирования, в целом по области уже девять человек инфицированы коронавирусом.

Напомним, в Украине по состоянию на 10.00 сегодняшнего дня зарегистрировано 549 случаев заражения COVID-19. От вируса умерли 13 человек. Еще восемь человек выздоровели, из них двое детей. Наибольшее больных в Киеве и Киевской области (107 и 52 случая соответственно), Тернопольской области (78 больных) и Черновицкой области (90 случаев).