Коронавірус в Україні: на Буковині та Сумщині померли ще троє хворих на COVID-19

На Буковині та Сумщині померли ще троє хворих на COVID-19

https://racurs.ua/ua/n136061-koronavirus-v-ukrayini-na-bukovyni-ta-sumschyni-pomerly-sche-troie-hvoryh-na-covid-19.html

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Коронавірус в Україні продовжує ширитись. Станом на ранок 31 березня в Україні офіційно підтверджено 549 випадків зараження, 13 з них — летальні. Проте сьогодні ввечері стало відомо про ще три смерті від COVID-19.

Два летальних випадки 31 березня зафіксовані у Чернівецькій області. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook.

Одна з померлих — жінка 1955 р.н. Вона потрапила до Хотинської центральної районної лікарні 25 березня, а до того три дні лікувалася вдома. Її стан погіршився. 30 березня їй розпочали неінвазивну вентиляцію легень. Ввечері вона отримала позитивний результат тесту на COVID-19. 31 березня стан хворої різко погіршився, жінка померла.

Другий летальний випадок в області за сьогодні — чоловік 1962 р.н. Він був госпіталізований до лікарні 24 березня. З 27 березня він був у реанімації у важкому стані, а 28 березня у нього підтвердили інфікування COVID-19. Вночі напередодні його стан значно погіршився, він помер. Зазначається, що у чоловіка також був цукровий діабет.

Ще один летальний випадок зафіксований у м. Конотоп Сумської області. Це вже друга в області смерть від COVID-19. Також за останню добу там підтвердили три нових випадки інфікування, загалом в області вже дев’ятеро осіб інфіковані коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні станом на 10.00 сьогоднішнього дня зареєстровано 549 випадків зараження COVID-19. Від вірусу померли 13 осіб. Ще восьмеро людей одужали, з них двоє дітей. Набільше хворих у Києві та Київській області (107 та 52 випадки відповідно), Тернопільській області (78 хворих) та Чернівецькій області (90 випадків).