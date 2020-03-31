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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

Коронавірус в Україні: медики зафіксували 549 випадків зараження (ІНФОГРАФІКА)

31 бер 2020, 10:31
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В Україні станом на 10.00 сьогоднішнього дня зареєстровано 549 лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19.

З початку року медики отримали 2 тис. 642 підозри на нову коронавірусну інфекцію. Від вірусу померли 13 осіб. Ще восьмеро людей одужали, з них двоє дітей. Вірус у організмі цих осіб не виявило повторне лабораторне дослідження. Про це 31 березня повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

Набільше хворих у Києві та Київській області (107 та 52 випадки відповідно), Тернопільській області (78 хворих) та Чернівецькій області (90 випадків).

Випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 36 випадків;
  • Волинська обл. — 3 випадки;
  • Дніпропетровська обл. — 9 випадків;
  • Донецька обл. — 6 випадків;
  • Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;
  • Закарпатська обл. — 1 випадок;
  • Запорізька обл. — 13 випадків;
  • Івано-Франківська область — 45 (3 летальних) випадків;
  • м. Київ — 107 випадків;
  • Київська обл. — 52 випадки (2 летальних);
  • Кіровоградська обл. — 4 випадки;
  • Львівська обл. — 6 випадків;
  • Луганська обл. — 2 випадки;
  • Одеська обл. — 11 випадків;
  • Полтавська обл. — 1 випадок;
  • Рівненська обл. — 13 випадків (3 летальних);
  • Сумська обл. — 10 випадків (1 летальний);
  • Тернопільська обл. — 78 випадків (1 летальний);
  • Харківська обл. — 1 випадок;
  • Херсонська обл. — 1 випадок;
  • Хмельницька обл. — 3 випадки;
  • Черкаська обл. — 50 випадків;
  • Чернівецька обл. — 90 (2 летальний) випадків;
  • Чернігівська обл. — 2 випадки.

Інфографіка: Центр громадського здоров'я МОЗ

Нагадаємо, станом на 22.00 вчорашнього дня в Україні було лабораторно підтверджено вже 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, розвиток якої провокує коронавірус SARS-CoV-2.

Джерело: Ракурс


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