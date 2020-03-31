Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136014-koronavirus-v-ukrayini-zafiksovano-vje-549-vypadkiv-zarajennya-infografika.html

Ракурс

В Україні станом на 10.00 сьогоднішнього дня зареєстровано 549 лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19.

З початку року медики отримали 2 тис. 642 підозри на нову коронавірусну інфекцію. Від вірусу померли 13 осіб. Ще восьмеро людей одужали, з них двоє дітей. Вірус у організмі цих осіб не виявило повторне лабораторне дослідження. Про це 31 березня повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

Набільше хворих у Києві та Київській області (107 та 52 випадки відповідно), Тернопільській області (78 хворих) та Чернівецькій області (90 випадків).

Випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 36 випадків;

Волинська обл. — 3 випадки;

Дніпропетровська обл. — 9 випадків;

Донецька обл. — 6 випадків;

Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 45 (3 летальних) випадків;

м. Київ — 107 випадків;

Київська обл. — 52 випадки (2 летальних);

Кіровоградська обл. — 4 випадки;

Львівська обл. — 6 випадків;

Луганська обл. — 2 випадки;

Одеська обл. — 11 випадків;

Полтавська обл. — 1 випадок;

Рівненська обл. — 13 випадків (3 летальних);

Сумська обл. — 10 випадків (1 летальний);

Тернопільська обл. — 78 випадків (1 летальний);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 1 випадок;

Хмельницька обл. — 3 випадки;

Черкаська обл. — 50 випадків;

Чернівецька обл. — 90 (2 летальний) випадків;

Чернігівська обл. — 2 випадки.

Нагадаємо, станом на 22.00 вчорашнього дня в Україні було лабораторно підтверджено вже 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, розвиток якої провокує коронавірус SARS-CoV-2.