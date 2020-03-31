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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Коронавирус в Украине: медики зафиксировали 549 случаев заражения (ИНФОГРАФИКА)

31 мар 2020, 10:31
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В Украине по состоянию на 10.00 сегодняшнего дня зарегистрировали 549 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

С начала года медики получили 2 тыс. 642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию. От вируса умерли 13 человек. Еще восемь человек выздоровели, из них два ребенка. Вирус в организме этих лиц повторное лабораторное исследование не выявило. Об этом 31 марта сообщил Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Больше всего больных в Киеве и Киевской области (107 и 52 случая соответственно), Тернопольской области (78 больных) и Черновицкой области (90 случаев).

Случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. — 36 случаев;
  • Волынская обл. — 3 случая;
  • Днепропетровская обл. — 9 случаев;
  • Донецкая обл. — 6 случаев;
  • Житомирская обл. — 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская обл. — 1 случай;
  • Запорожская обл. — 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 45 (3 летальных) случаев;
  • г. Киев — 107 случаев;
  • Киевская обл. — 52 случая (2 летальных);
  • Кировоградская обл. — 4 случая;
  • Львовская обл. — 6 случаев;
  • Луганская обл. — 2 случая;
  • Одесская обл. — 11 случаев;
  • Полтавская обл. — 1 случай;
  • Ровенская обл. — 13 случаев (3 летальных);
  • Сумская обл. — 10 случаев (1 летальный);
  • Тернопольская обл. — 78 случаев (1 летальный);
  • Харьковская обл. — 1 случай;
  • Херсонская обл. — 1 случай;
  • Хмельницкая обл. — 3 случая;
  • Черкасская обл. — 50 случаев;
  • Черновицкая обл. — 90 (2 летальный) случаев;
  • Черниговская обл. — 2 случая.

Инфографика: Центр общественного здоровья Минздрава

Напомним, по состоянию на 22.00 вчерашнего дня в Украине лабораторно подтверждены 548 случаев коронаирусной болезни COVID-19, развитие которой провоцирует коронавирус SARS-CoV-2.

Источник: Ракурс


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