Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136014-koronavirus-v-ukraine-zafiksirovany-uje-549-sluchaev-zarajeniya-infografika.html

Ракурс

В Украине по состоянию на 10.00 сегодняшнего дня зарегистрировали 549 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

С начала года медики получили 2 тыс. 642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию. От вируса умерли 13 человек. Еще восемь человек выздоровели, из них два ребенка. Вирус в организме этих лиц повторное лабораторное исследование не выявило. Об этом 31 марта сообщил Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Больше всего больных в Киеве и Киевской области (107 и 52 случая соответственно), Тернопольской области (78 больных) и Черновицкой области (90 случаев).

Случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 36 случаев;

Волынская обл. — 3 случая;

Днепропетровская обл. — 9 случаев;

Донецкая обл. — 6 случаев;

Житомирская обл. — 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. — 1 случай;

Запорожская обл. — 13 случаев;

Ивано-Франковская область — 45 (3 летальных) случаев;

г. Киев — 107 случаев;

Киевская обл. — 52 случая (2 летальных);

Кировоградская обл. — 4 случая;

Львовская обл. — 6 случаев;

Луганская обл. — 2 случая;

Одесская обл. — 11 случаев;

Полтавская обл. — 1 случай;

Ровенская обл. — 13 случаев (3 летальных);

Сумская обл. — 10 случаев (1 летальный);

Тернопольская обл. — 78 случаев (1 летальный);

Харьковская обл. — 1 случай;

Херсонская обл. — 1 случай;

Хмельницкая обл. — 3 случая;

Черкасская обл. — 50 случаев;

Черновицкая обл. — 90 (2 летальный) случаев;

Черниговская обл. — 2 случая.

Напомним, по состоянию на 22.00 вчерашнего дня в Украине лабораторно подтверждены 548 случаев коронаирусной болезни COVID-19, развитие которой провоцирует коронавирус SARS-CoV-2.