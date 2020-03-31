Коронавирус в Украине: медики зафиксировали 549 случаев заражения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n136014-koronavirus-v-ukraine-zafiksirovany-uje-549-sluchaev-zarajeniya-infografika.htmlРакурс
В Украине по состоянию на 10.00 сегодняшнего дня зарегистрировали 549 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
С начала года медики получили 2 тыс. 642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию. От вируса умерли 13 человек. Еще восемь человек выздоровели, из них два ребенка. Вирус в организме этих лиц повторное лабораторное исследование не выявило. Об этом 31 марта сообщил Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.
Больше всего больных в Киеве и Киевской области (107 и 52 случая соответственно), Тернопольской области (78 больных) и Черновицкой области (90 случаев).
Случаи подтверждены:
- Винницкая обл. — 36 случаев;
- Волынская обл. — 3 случая;
- Днепропетровская обл. — 9 случаев;
- Донецкая обл. — 6 случаев;
- Житомирская обл. — 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская обл. — 1 случай;
- Запорожская обл. — 13 случаев;
- Ивано-Франковская область — 45 (3 летальных) случаев;
- г. Киев — 107 случаев;
- Киевская обл. — 52 случая (2 летальных);
- Кировоградская обл. — 4 случая;
- Львовская обл. — 6 случаев;
- Луганская обл. — 2 случая;
- Одесская обл. — 11 случаев;
- Полтавская обл. — 1 случай;
- Ровенская обл. — 13 случаев (3 летальных);
- Сумская обл. — 10 случаев (1 летальный);
- Тернопольская обл. — 78 случаев (1 летальный);
- Харьковская обл. — 1 случай;
- Херсонская обл. — 1 случай;
- Хмельницкая обл. — 3 случая;
- Черкасская обл. — 50 случаев;
- Черновицкая обл. — 90 (2 летальный) случаев;
- Черниговская обл. — 2 случая.
Напомним, по состоянию на 22.00 вчерашнего дня в Украине лабораторно подтверждены 548 случаев коронаирусной болезни COVID-19, развитие которой провоцирует коронавирус SARS-CoV-2.