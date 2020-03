Пандемия коронавируса. Фото: Pixabay

Эксперты давно говорили о том, что рано или поздно мы столкнемся с такой проблемой, как пандемия коронавируса, и что мы должны быть начеку. И мы могли подготовиться.

Расскажу одну историю, на первый взгляд не связанную с коронавирусом. В начале 1990-х годов, когда Советский Союз исчез с лица земли и угроза с Востока чудом испарилась, Министерство здравоохранения Нидерландов обратилось к возглавляемой мною неправительственной организации с предложением безвозмездной передачи медицинских материалов. В то время мы делали первые шаги по восстановлению и реформированию системы охраны психического здоровья в странах бывшего СССР и приветствовали любую помощь. Мне назначили встречу в одном из сельских районов, и я оказался в огромном хранилище, доверху набитом деревянными ящиками. Это были блоки для полевых госпиталей на 40 коек, предназначенные для развертывания в случае советского нападения. Мы получили 90 таких блоков, в общей сложности 3000 кубометров предметов медицинского назначения, которые нам удалось доставить в Украину грузовыми самолетами Ил-76 украинских ВВС.

Полученные нами 90 блоков были лишь малой толикой того, что хранилось на складах по всей стране, и я не сомневаюсь, что такие же хранилища можно было найти и в других государствах НАТО. Страна была готова к войне с Советским Союзом и знала, что в случае начала военных действий система здравоохранения не сможет справиться с внезапным наплывом пациентов.

Я рассказываю эту историю, чтобы привести пример того, как страны готовились к войне, которой все мы хотели бы избежать. Эти хранилища были подготовлены политиками, обладавшими долгосрочным видением и считавшими такую подготовку насущной необходимостью, частью задач правительства по защите своего населения.

Пандемия коронавируса не пришла из ниоткуда

Многим кажется, что коронавирус появился из ниоткуда, и поэтому они не воспринимают его всерьез, продолжая прежний образ жизни, отказываясь придерживаться физического (не социального!) дистанцирования и выражая желание плыть против течения. Такие люди найдутся в любой ситуации, но в данном случае для подобного поведения имеются еще две веские причины: часть населения утратила доверие к властям, оторванным от повседневной реальности и заинтересованным исключительно в сборе голосов своего электората, а также потому, что катастрофа застала всех врасплох.

На самом же деле предостережений было больше чем достаточно, и задача политиков состояла в том, чтобы прислушаться к ним и принять соответствующие политические меры. В этом столетии уже пронеслось несколько вирусов, один смертоноснее другого. Мы еще не закончили бороться с последствиями ВИЧ/СПИДа, когда в 2003 году столкнулись с SARS, в 2013 году — с MERS, а в промежутке между ними — с разрушительной Эболой, буквально опустошившей некоторые районы Африки. Однако эти вирусы поразили в основном Юго-Восточную Азию и Африку, обойдя стороной зажиточный Запад.

Сразу вспоминается война во Вьетнаме, когда в середине 1960-х годов американский народ впервые увидел войну на экранах своих телевизоров и вдруг с ужасом осознал, что в этот ад могут быть отправлены их сыновья. Это дало мощный толчок антивоенному движению и фактически вынудило американское правительство прекратить бойню в Индокитае. Африка далеко, и, несмотря на глобализацию, правда заключается в том, что нас не сильно волнует гибель тысяч африканцев — мы начинаем бить тревогу лишь тогда, когда беда приходит к нам на Запад.

Нас предупреждали

Нас предупреждали много раз. Не только вспышками вышеупомянутых вирусов. Эксперт Лори Гарретт еще в 1996 году писала в своей книге «Грядущая чума» (The Coming Plague — Newly Emerging Diseases in a World Out of Balance) о том, что рано или поздно мы столкнемся с такими вирусами, как COVID-19, и что мы должны быть начеку. Чуть позднее Билл Гейтс также предупреждал о надвигающейся пандемии, но политики предпочли не слушать, и большинство из них продолжало свою краткосрочную популистскую политику, пока не оказалось слишком поздно.

Сейчас мы обеспокоены системой здравоохранения, не способной справиться с наплывом больных, но забываем при этом, что здравоохранение всегда было своего рода ублюдком в семье и структурно недофинансировалось. Во многих восточноевропейских странах часть старой советской или социалистической системы была демонтирована, но так и не заменена ничем новым, что вызовет хаос во многих бывших советских республиках. Хуже всего обстоят дела с системой охраны психического здоровья. И без того перегруженная во многих странах, в том числе и в Западной Европе, она столкнется теперь с огромным наплывом людей с тревожными расстройствами, депрессией, суицидальными мыслями и другими проблемами…

Если когда-либо мы выберемся из этого кошмара, то дорого за это заплатим, как с точки зрения экономики, так и, что гораздо хуже, человеческих жизней. Эту ситуацию можно было бы предотвратить или, по крайней мере, смягчить ее последствия, если бы мы извлекали уроки из истории. Однако, похоже, это вечная проблема человечества. Возможно, на этот раз найдутся настоящие государственные деятели, которые поймут, что COVID-19 был последним предупреждением и что подготовка к будущему — это единственное разумное решение.