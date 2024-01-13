Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции

https://racurs.ua/3048-smert-byvshey-zamestitelnicy-genprokurora-olgi-kolinko.html

Ракурс

Від джерел «Ракурсу» в судово-медичній експертизі стало відомо, що в результаті розтину тіла Ольги Колінько було встановлено перелом хрящів гортані. Його могло спричинити придушення чи здавлення. Таку новину опублікувало наше видання 11 січня.

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12 січня речниця Нацполіції оприлюднила дивне заперечення того, що в публікації не стверджувалося. Тому змушені зупинитися докладніше на цьому питанні, яке спричинило «спростування» поліції, що більше скидається на самостріл у ногу.

Цитуємо ТСН:

Колишня заступниця генерального прокурора України Ольга Колінько нібито могла бути вбита. Після розтину тіла ексчиновниці стало відомо, що у неї — перелом хрящів гортані. Це могло спричинити здавлення чи придушення. Така інформація з’явилася на сторінках видання «Ракурс». Інші ЗМІ підхопили цю новину.

Шановні колеги з ТСН, посилаючись на коментар «Суспільному» речниці Нацполіції, повідомляють, що станом на 12 січня у поліції це спростовують. «Інформація, поширена деякими ЗМІ, про начебто виявлення ознак насильницької смерті ексзаступниці генпрокурора Ольги Колінько наразі не відповідає дійсності. Обставини події з’ясовуватимуть ще кілька експертиз. Про це „Суспільному“ повідомила речниця Національної поліції України Олена Бережна.

Те, що було поширено, ми не підтверджуємо. Такої інформації у нас немає у висновку і нам невідомо, звідки вона поширюється, — сказала вона».

По-перше, якщо з якогось дива такої інформації немає у вас, це не означає, що її немає чи не може бути ніде у світі. По-друге, чому ж невідомо, якщо все написано чорним по білому?

Шкода, звісно, що поліція чомусь геть зовсім не в курсі результатів нею ж самою виписаного направлення тіла померлої для встановлення причин смерті. Як, власне, та ж поліція сама не оприлюднила висновок експертів про причини смерті двох жінок. Бо ця інформація — з висновку експертів за результатами невідкладного судово-медичного розтину трупа про причину смерті радника експрезидента Кучми, ексзаступника генпрокурора України. Перепрошую за професійну деталізацію, але, може, поліція нарешті дізнається про це хоча би з нашої публікації.

«Ракурс» навів висновок експертизи. І, ясна річ, ніяких тверджень про насильницьку смерть ми не робили й робити не могли, а за інтерпретації колег відповідати не можемо. Хоча справедливості заради слід зазначити, що для багатьох людей, не обтяжених великими погонами, формулювання «перелом хрящів гортані, можливо, від придушення, здавлення…» відгонить чимось доволі близьким до не дуже природної смерті. Але це вже, звісно, питання сприйняття.

Водночас редакція «Ракурсу» відповідально стверджує, що у висновках експертів на цей час (можливо, їх і змусять переосмислити свій незручний для трактування речниками висновок) ідеться про таке:

Проведено розтин, встановлено перелом хрящів гортані, попередньо, від придушення, здавлення.

Виглядає досить дивним, коли від імені правоохоронних органів речниця Нацполіції береться коментувати отриману ЗМІ інформацію експертів, водночас не надаючи суспільству для огляду офіційного документа, де вказано причини смерті О. М. Колінько, яка встановлюється та описується експертом. До речі, першим і поки що єдиним розтином трупа, направленого на експертизу.

Інший документ — Печерського УП — містить таку констатацію:

В ході огляду приміщення квартири виявлено в спальні на ліжку труп жінки, без ознак насильницької смерті, з явними гнилісними змінами.

Якщо при першому огляді поліція не побачила ознак насильницької смерті, роздивляючись муміфіковане тіло, це ще не привід для зойків, коли подальші експертизи раптом змусять замислитися над тим, що «без ознак насильницької смерті» не завжди є тотожним твердженню «спокійно заснула в ліжку і не прокинулась».

Ну і якщо поліція констатує, що з першого погляду ознак насильницької смерті немає, то нагадаємо зовсім молодим, що у нас і екс-міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко самотужки однією власною рукою колись застрелився двічі. Таке твердження правоохоронців і тоді багато для кого виглядало дивним, але тодішня міліція і прокурорське слідство, позичивши в Сірка очі, на загал довго і нудно носилися з цією версією.

Це не до причин смерті Ольги Колінько, а до питання довіри, сумлінності, фаховості та незаангажованості правоохоронних органів при проведенні будь-якого, а тим більше резонансного розслідування причин смерті колись не останньої людини у державі та правоохоронній сфері.

Поки що можна лише припускати, якій саме, ймовірно, з чималої кількості можливих версій причин смерті ексзаступника генпрокурора та радника президента Кучми Ольги Колінько вирішить віддати перевагу наше, поза всяким сумнівом, процесуально незалежне слідство Нацполіції.

Обирати їм точно є з чого. У проміжку між страшною суто внутрішньосімейною трагедією і до залаштункового відгомону інших великих задавнених проблем, що знову докотилися до наших правоохоронців з-за океану, із самісінького Олімпу найважливішого опікуна України. І як стверджують компетентні люди, пов’язані вони з «нєпутьовим» нащадком першої особи США.

Його колишня бурхлива діяльність з якогось дива фактично «вибачена» НАБУ угодою про визнання винуватості таким собі українським паном Злочевським, як відомо, мала не тільки рекреаційно-розважальний, а і суто економічний характер з безкрайою географією.

Як пам’ятаємо, на цьому напрямку виявилася цікавою йому та Україна в контексті сумнозвісної фірми Burisma. І хоча тепер, за даними американських ЗМІ, у розслідуванні можливого колишнього зловживання невгамовного молодика з податками Україну не згадують, а акцентують на Китаї, український слід був у цій історії відомим на півсвіту і спричинив чимало різноманітних і довготривалих наслідків.

І якщо в прокурорських кабінетах і досі є нині справи, по яких слідчі зненацька знову мають запитання до Леоніда Кучми, але начальство навіть думати про це забороняє, то чи є гарантії того, що тягар професійних знань з тих давніх, мало ким тепер згадуваних кримінальних справ, які розслідувала або просто добре знала Ольга Колінько, не міг спричинити цю страшну смерть двох, зачинених ізсередини у різних квартирах жінок?

Втім, зачекаємо оприлюднення представниками Нацполіції офіційних висновків експертів за результатами розтину трупів та причини смерті обох померлих жінок, яким, як і завжди, повіримо беззаперечно…

Але, як то кажуть, слідкуйте і за спростуваннями — в них суть політики. А за відомою категорією справ українська правоохоронна система не була вільною від політики ніколи.