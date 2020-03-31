В Україні дозволили відкрити продуктові ринки. Фото: Anna Shvets

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Карантин в Україні триває, але Міністерство охорони здоров’я вирішило дозволити роботу продуктових ринків, які раніше були закриті через небезпеку поширення коронавірусу.

Водночас працювати ринки зможуть, якщо буде дотримана низка вимог. Таку постанову підписав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ ввів такі вимоги для роботи продуктових ринків:

це повинен бути ринок харчових продуктів;

на ринку можуть перебувати не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгової площі;

відстань між покупцями в чергах має бути не менше 1,5 метра;

торговці і покупці повинні мати на собі засоби індивідуального захисту;

для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше 3 метрів.

Окрім того, необхідно забезпечити персонал і покупців засобами індивідуального захисту, а також забезпечити можливість дотримання протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, карантин у Тернополі буде посилений. Тепер у місті заборонено в місцях відпочинку, на вулицях, в парках і скверах збиратися у групи більш ніж по двоє.