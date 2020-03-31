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В Украине разрешили открыть продуктовые рынки. Фото: Anna Shvets

Карантин в Украине: Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки, но ввел новые требования (ДОКУМЕНТ)

31 мар 2020, 18:35
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Карантин в Украине продолжается, но Министерство здравоохранения решило разрешить работу продуктовых рынков, которые ранее были закрыты из-за опасности распространения коронавируса.

При этом работать рынки смогут, если будут соблюдены ряд требований. Такое постановление подписал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Минздрав ввел такие требования для работы продуктовых рынков:

  • это должен быть рынок пищевых продуктов;
  • на рынке могут находиться не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;
  • расстояние между покупателями в очередях должно быть не менее 1,5 метра;
  • торговцы и покупатели должны иметь на себе средства индивидуальной защиты;
  • для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Кроме того, необходимо обеспечить персонал и покупателей средствами индивидуальной защиты, а также обеспечить возможность соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, карантин в Тернополе будет ужесточен. Теперь в городе запрещено в местах отдыха, на улицах, в парках и скверах собираться в группы более чем по двое.


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