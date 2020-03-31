В Украине разрешили открыть продуктовые рынки. Фото: Anna Shvets

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Карантин в Украине продолжается, но Министерство здравоохранения решило разрешить работу продуктовых рынков, которые ранее были закрыты из-за опасности распространения коронавируса.

При этом работать рынки смогут, если будут соблюдены ряд требований. Такое постановление подписал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Минздрав ввел такие требования для работы продуктовых рынков:

это должен быть рынок пищевых продуктов;

на рынке могут находиться не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;

расстояние между покупателями в очередях должно быть не менее 1,5 метра;

торговцы и покупатели должны иметь на себе средства индивидуальной защиты;

для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Кроме того, необходимо обеспечить персонал и покупателей средствами индивидуальной защиты, а также обеспечить возможность соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, карантин в Тернополе будет ужесточен. Теперь в городе запрещено в местах отдыха, на улицах, в парках и скверах собираться в группы более чем по двое.