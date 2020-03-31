Карантин в Тернополе: в городе запретили собираться более чем по двое

Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Тернополе будет ужесточен. Такое решение было принято городскими властями для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Теперь запрещено в местах отдыха, на улицах, в парках и скверах собираться в группы более чем по двое, сообщает пресс-служба Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook.

Исключение из данного правила касается членов одной семьи, сотрудников госучреждений и правоохранительных органов, а также работников органов местного самоуправления и ремонтных бригад.

Запрещается нахождение на улицах детей возрастом до 14 лет без сопровождения взрослых. Также нельзя выходить на улицу детям возрастом от 14 до 18 лет без разрешения родителей или опекунов.

Кроме этого, определен алгоритм проведения похорон. Захоронение можно проводить только на открытых территориях, а количество принимающих в обряде людей должно быть ограничено десятью. При этом необходимо соблюдать все правила карантина: расстояние между людьми не должно быть меньше двух метров, все должны быть в масках и перчатках.

Как ранее писал «Ракурс», в Германии также решили запретить собираться в группы более двух человек за исключением членов одной семьи.