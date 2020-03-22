Коронавирус: в Германии собираются запретить собираться больше чем по двое

Коронавирус. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n135593-koronavirus-v-germanii-sobirautsya-zapretit-sobiratsya-bolshe-chem-po-dvoe.html

Ракурс

Коронавирус продемонстрировал, что человечество не способно противостоять распространению инфекции, ведь даже высокоразвитые страны не могут справиться с эпидемией. В Германии решили ужесточить ограничения, направленные на недопущение распространения инфекции.

В стране запретят собираться больше, чем по двое, сообщает в Twitter DPA, ссылаясь на собственные источники.

Таким шагом власти Германии хотят остановить распространение коронавируса и предотвратить рецидив.

Данное ограничение не будет касаться семей, количество членов которых превышает два человека.

В Германии считают, что карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом и лишь жесткие ограничения смогут остановить распространение инфекции.

Как ранее писал «Ракурс», на сегодняшний день в Германии зафиксировано 22,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего же в мире подтверждено около 304,5 тыс. случаев инфицирования COVID-19