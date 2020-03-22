Коронавирус: США вышли на третье место по количеству зараженных, в стране выросли продажи оружия

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Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания COVID-19. Такие данные привел университет Джонса Хопкинса, который в реальном времени считает больных на основе сведений власти страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников.

По состоянию на утро в Китае, по данным университета, зафиксировали 81 тыс. 321 случай инфицирования (3 тыс. 260 человек умерли), в Италии заболели 53 тыс. 578 человек (умерли 4 тыс 825), в США выявлено 25 тыс. 493 случая заболевания (307 смертей). После Соединенных Штатов следуют такие страны, как Испания (25,3 тыс.), Германия (22,2 тыс.) и Иран (20,6 тыс.). Всего в мире обнаружено, по данным университета, 304,5 тыс. случаев заболевания.

Стало известно, что тесты вице-президента США Майкла Пенса и его жены оказались отрицательным. Ранее инфекцию обнаружили у сотрудника его аппарата. Пенс уверял, что ни он, ни президент США Дональд Трамп «не контактировали с этим сотрудником непосредственно».

В США компания сертифицировала 45-минутный тест на коронавирус. Его поставки начнутся на следующей неделе. Компания Cepheid разработала тест в экстренном порядке, его начали сертифицировать. Медикам для его применения не нужно проходить специальное обучение.

СМИ сообщили тем временем, что в США зафиксировали значительный рост спроса на оружие из-за коронавируса. Выручка большого сетевого магазина Ammo.com в феврале выросла на 309% по сравнению с этим же месяцем в 2019 году.

Телеканал ABC сообщил, что в Вирджинии в январе 64 тыс. человек прошли проверки биографии, которые являются обязательными при покупке огнестрельного оружия. В этом же месяце 2019 года такие проверки были проведены в отношении 39,3 тыс. человек.

В Колорадо за неделю проверили 14 тыс. человек, а в прошлом году за этот период только 7 тыс. В публикации отмечается, что полиция Пенсильвании также зафиксировала рост числа запросов на проведение проверок в отношении лиц, приобретающих оружие.

Напомним, что в Белом доме решили раздать взрослым американцам по 1 тыс. долл. и по 500 долл. на ребенка в течение ближайших трех недель, чтобы предотвратить тяжелые последствия эпидемии коронавируса для экономики.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)