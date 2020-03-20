Коронавирус привел к рецессии экономики США . Фото: Patch

https://racurs.ua/n135535-bank-of-america-v-ssha-nachalas-recessiya-ekonomiki.html

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Экономика США вступила в рецессию, вызванную коронавирусом.

Об этом официально заявляет Bank of America, сообщила экономист банка Мишель Мейер, информирует CNBC.

Мы официально заявляем, что экономика вошла в рецессию, присоединившись к остальному миру, — отметила она.

В связи с этим Соединенным Штатам грозит рост безработицы, падение уровня достатка и уверенности американцев в завтрашнем дне.

Экономист прогнозирует, что по итогам второго квартала текущего года ВВП США упадет на 12%, а по итогам 2020 года — сократится на 0,8%.

Bank of America сделал такой прогноз, анализируя перспективы рынка труда. Мейер считает, что уровень безработицы в стране в ближайшее время возрастет в два раза, а число безработных американцев будет расти каждый месяц в течение всего второго квартала 2020 года и достигнет примерно 3,5 млн человек.

В то же время в Bank of America говорят, что экономический кризис будет краткосрочным, поэтому государству следует максимально стимулировать экономику в этом году.

Напомним, по прогнозам Международной организации труда из-за пандемии коронавируса 25 млн человек в мире рискуют потерять работу. В Украине же коронавирус может оставить без работы до 500 тыс. граждан, заявил экс-министр экономики Тимофей Милованов.