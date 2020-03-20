Илья Емец, фото: «Право на владу»

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Коронавирус SARS-CoV-2 не обойдет Украину стороной, несмотря на то, что сейчас статистика по заболеваемости в нашей стране лучше, чем в ряде других государств.

Поэтому украинцев призывают не быть равнодушными к требованиям карантина, следовать рекомендациям по гигиене, таким как регулярное мытье рук, а также обращаться к врачам после обнаружения у себя симптомов этого опасного заболевания. Об этом говорится в обращении министра здравоохранения Украины Ильи Емца, обнародованном пресс-службой Минздрава.

Самое тяжелое впереди. Вирус будет распространяться, — подчеркнул Емец.

Министр отметил, что без проявления украинцами сознательности и ответственности в этой ситуации, медицинская система Украины не выдержит наплыва больных, как это произошло в случае некоторых европейских стран.

Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина, — подчеркнул министр.

В частности, отметил Емец, нужно обезопасить группу риска — пожилых людей.

Он отметил, что коронавирусная болезнь проходит в тяжелой форме в 20% случаев и только 3% больных нуждаются в реанимационных мероприятиях.

Однако призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких, — подчеркнул министр.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева сегодня рассмотрел первое дело за нарушение правил карантина. Жительницу столицы за продажу продуктов питания из рук в неустановленном месте оштрафовали на 17 тыс. грн.