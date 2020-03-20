За нарушение условий карантина в Украине приняли первый приговор. Фото: Ракурс

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Шевченковский районный суд города Киева 20 марта рассмотрел первое дело за нарушение правил коронавирусного карантина.

Жительница столицы продавала продукты питания с рук в неустановленном месте. Этим киевлянка нарушила санитарно-противоэпидемические правила в период действия карантина. Об этом сегодня сообщает «Судебная власть Украины».

Фемида признала продавщицу виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд оштрафовал ее на 17 тыс. грн.

Впоследствии в Шевченковском райсуде уточнили, что наложенный размер административного штрафа по делу о нарушении правил относительно карантина является минимальным согласно законодательству. Пресс-служба суда сообщила, что было наказано лицо, «которое не относится к социально незащищенным слоям населения, не является лицом пожилого возраста». Отмечалось, что женщина в большом количестве торговала фруктами и овощами.

Напомним, за минувшие сутки полиция Украины составила 405 административных протоколов за нарушение правил карантина. Чаще всего нарушения фиксировались в Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях и в Киеве. Наименьшее количество нарушений зафиксировали в Хмельницкой и Тернопольской областях.

Также правоохранители открыли шесть уголовных производств по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.