За порушення умов карантину в Україні ухвалили перший вирок. Фото: Ракурс

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Ракурс

Шевченківський районний суд міста Києва 20 березня розглянув першу справу за порушення правил щодо коронавірусного карантину.

Жителька столиці продавала продукти харчування з рук у невстановленому місці. Цим киянка порушила санітарно-протиепідемічних правила у період дії карантину. Про це сьогодні повідомляє «Судова влада України».

Феміда визнала продавчиню винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд оштрафував її на 17 тис. грн.

Згодом у Шевченківському райсуді уточнили, що накладений розмір адміністративного штрафу у справі про порушення правил щодо карантину є мінімальним згідно законодавства. Прес-служба суду повідомила, що було покарано особу, «яка не відноситься до соціально незахищеної верстви населення, не є особою похилого віку». Наголошувалося, що жінка у великій кількості торгувала фруктами та овочами.

Нагадаємо, за минулу добу поліція України склала 405 адміністративних протоколів за порушення правил карантину. Найчастіше порушення фіксувалися у Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях та в Києві. Найменшу кількість порушень зафіксували у Хмельницькій та Тернопільській областях.

Також правоохоронці відкрили шість кримінальних проваджень за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.