В Україні суд ухвалив перше рішення щодо порушення карантину: киянку оштрафували на 17 тис. грнhttps://racurs.ua/ua/n135531-v-ukrayini-sud-uhvalyv-pershe-rishennya-schodo-porushennya-umov-karantynu-kyyanku-oshtrafuvaly.htmlРакурс
Шевченківський районний суд міста Києва 20 березня розглянув першу справу за порушення правил щодо коронавірусного карантину.
Жителька столиці продавала продукти харчування з рук у невстановленому місці. Цим киянка порушила санітарно-протиепідемічних правила у період дії карантину. Про це сьогодні повідомляє «Судова влада України».
Феміда визнала продавчиню винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд оштрафував її на 17 тис. грн.
Згодом у Шевченківському райсуді уточнили, що накладений розмір адміністративного штрафу у справі про порушення правил щодо карантину є мінімальним згідно законодавства. Прес-служба суду повідомила, що було покарано особу, «яка не відноситься до соціально незахищеної верстви населення, не є особою похилого віку». Наголошувалося, що жінка у великій кількості торгувала фруктами та овочами.
Нагадаємо, за минулу добу поліція України склала 405 адміністративних протоколів за порушення правил карантину. Найчастіше порушення фіксувалися у Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях та в Києві. Найменшу кількість порушень зафіксували у Хмельницькій та Тернопільській областях.
Також правоохоронці відкрили шість кримінальних проваджень за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.