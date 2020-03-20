Uber. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n135530-uber-pid-chas-karantynu-bude-vozyty-likariv-bezkoshtovno-moz.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я України уклало зі службою таксі Uber договір про безкоштовне перевезення медпрацівників до місць роботи. Договір буде діяти протягом коронавірусного карантину.

Даною послугою зможуть скористатися медпрацівники міст України, в яких працює Uber. Це Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя і Вінниця, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Даний договір укладався за участю органів місцевого самоврядування.

Згідно з угодою, Uber надає медпрацівникам 10 тис. поїздок для того, щоб вони могли дістатися до своїх робочих місць.

Як раніше писав «Ракурс», мер Києва Віталій Кличко під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що служби таксі Uber, Uklon і Bolt висловили готовність безкоштовно перевозити медпрацівників столиці під час коронавірусного карантину.