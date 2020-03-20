Віталій Кличко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n135511-koronavirusnyy-karantyn-u-kyievi-klychko-zaklykav-kyyan-zalyshatysya-vdoma-video.html

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Коронавірусний карантин у Києві створив назки незручностей для жителів столиці. Мер Києва Віталій Кличко закликав киян із розумінням поставитися до вимушених заходів, відмовитися від поїздок у громадському транспорті та не виходити без гострої потреби з дому.

Такі заяви Кличко зробив під час сьогоднішнього брифінгу.

Мер Києва повідомив, що за останню добу зареєстровано ще один випадок зараження коронавірусом. У Києві на сьогоднішній день три підтверджених випадки інфікування. Останнім зараженим став 52-річний киянин, який нещодавно повернувся зі Швейцарії. Хворий зараз перебуває вдома на самоізоляції.

У Києві на сьогодні проведено 291 тест на коронавірус. Тести проводилися за рекомендаціями лікарів особам із характерними симптомами. Всього в Україні підтверджено 26 випадків зараження коронавірусом, троє людей померли.

Кличко зазначив, що достовірно невідомо, скільки людей в Україні інфіковані коронавірусом, так як хвороба може протікати без симптомів.

У Києві служби таксі Uber, Uklon і Bolt висловили готовність безкоштовно перевозити медпрацівників. Компанія «Епіцентр» надала столиці безкоштовно 100 тис. медичних масок. Також у Київ доставлено 62 тис. масок, які були замовлені раніше. Крім цього, додатково були замовлені маски за кордоном, а також зараз маски шиються на підприємствах міста.

Кличко повідомив, що Київ почав акцію на підтримку Італії і сьогодні ввечері будівлю Київської міської державної адміністрації буде підсвічено кольорами італійського прапора, а також на Хрещатику встановлені прапори Італії.

На сьогоднішній день у київських лікарнях є 300 апаратів для штучної вентиляції легенів. Крім того, лікарням було передано 39 карет «швидкої допомоги», які обладнані апаратами для штучної вентиляції легенів.

За словами Кличка, дезінфекція громадського транспорту в Києві здійснюється кілька разів на день. Також проводиться дезінфекція ліфтів, під’їздів, зупинок, мостів і доріг. Для обробки використовуються такі засоби, як тантамін, сіндес, хлоп, цептуналь та інші.

Кличко додав, що громадським транспортом повинні користуватися медпрацівники, співробітники поліції, а також працівники стратегічно важливих для міста підприємств. Всім іншим мер Києва порекомендував не виходити з дому без потреби.