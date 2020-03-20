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Банки в Україні продовжуть працювати
Робота банків під час карантину: у НБУ пояснили, які відділення закриютьсяhttps://racurs.ua/ua/n135510-robota-bankiv-pid-chas-karantynu-u-nbu-poyasnyly-yaki-viddilennya-zakryut.htmlРакурс
Коронавірусний карантин в Україні не стосується роботи банків, вони продовжують працювати у звичайному режимі. Інформація про масове закриття банківських відділень не відповідає дійсності.
Закрилися лише ті відділення, до яких наразі немає доступу: у торгово-розважальних центрах, великих кінотеатрах тощо. Про це розповіла перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова на брифінгу у Києві.
Проте банки наразі оптимізують роботу власної мережі. Так, у деяких відділеннях скорочується кількість персоналу через низьку відвідуваність громадянами.
Це означає, що тримати персонал в повному обсязі, який потрібен для максимального навантаження, сьогодні немає сенсу. Тому якщо ми бачимо, що менше людей працює в тому чи іншому відділенні, це не означає, що воно буде зачинятися. Банки, оптимізуючи мережу, можуть закривати маленькі відділення, лишаючи обов’язково свою присутність у тому чи іншому регіоні, місті, містечку. У тих містах, де запроваджені більш жорсткі заходи безпеки, ці відділення можуть працювати обмежену кількість часу, але вони працюють, — розповіла Рожкова.
Банки також пропонують користуватися дистанційними чи онлайн-сервісами, а якщо необхідно відвідати відділення, то можна записатися на певний час, щоб не створювати черги та скупчення людей.
Стосовно обмежень, їх немає та не буде, — зазначила Рожкова.
Як писав «Ракурс», Національний банк України запровадив систему антикризових заходів на період коронавірусного карантину.
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