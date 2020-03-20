Банки в Україні продовжуть працювати

https://racurs.ua/ua/n135510-robota-bankiv-pid-chas-karantynu-u-nbu-poyasnyly-yaki-viddilennya-zakryut.html

Ракурс

Коронавірусний карантин в Україні не стосується роботи банків, вони продовжують працювати у звичайному режимі. Інформація про масове закриття банківських відділень не відповідає дійсності.

Закрилися лише ті відділення, до яких наразі немає доступу: у торгово-розважальних центрах, великих кінотеатрах тощо. Про це розповіла перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова на брифінгу у Києві.

Проте банки наразі оптимізують роботу власної мережі. Так, у деяких відділеннях скорочується кількість персоналу через низьку відвідуваність громадянами.

Це означає, що тримати персонал в повному обсязі, який потрібен для максимального навантаження, сьогодні немає сенсу. Тому якщо ми бачимо, що менше людей працює в тому чи іншому відділенні, це не означає, що воно буде зачинятися. Банки, оптимізуючи мережу, можуть закривати маленькі відділення, лишаючи обов’язково свою присутність у тому чи іншому регіоні, місті, містечку. У тих містах, де запроваджені більш жорсткі заходи безпеки, ці відділення можуть працювати обмежену кількість часу, але вони працюють, — розповіла Рожкова.

Банки також пропонують користуватися дистанційними чи онлайн-сервісами, а якщо необхідно відвідати відділення, то можна записатися на певний час, щоб не створювати черги та скупчення людей.

Стосовно обмежень, їх немає та не буде, — зазначила Рожкова.

Як писав «Ракурс», Національний банк України запровадив систему антикризових заходів на період коронавірусного карантину.