Банки в Украине продолжают работать

https://racurs.ua/n135510-rabota-bankov-vo-vremya-karantina-v-nbu-obyasnili-kakie-otdeleniya-zakroutsya.html

Ракурс

Коронавирусный карантин в Украине не касается работы банков, они продолжают работать в обычном режиме. Информация о массовом закрытии банковских отделений не соответствует действительности.

Закрылись только те отделения, к которым пока что нет доступа: в торгово-развлекательных центрах, крупных кинотеатрах и тому подобное. Об этом рассказала первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова на брифинге в Киеве.

Однако банки сейчас оптимизируют работу собственной сети. Так, в некоторых отделениях сокращается количество персонала из-за низкой посещаемости гражданами.

Это означает, что держать персонал в полном объеме, который нужен для максимальной нагрузки, сегодня нет смысла. Поэтому если мы видим, что меньше людей работает в том или ином отделении, это не значит, что оно будет закрываться. Банки, оптимизируя сеть, могут закрывать маленькие отделения, оставляя обязательно свое присутствие в том или ином регионе, городе, поселке. В тех местах, где введены более жесткие меры безопасности, эти отделения могут работать ограниченное количество времени, но они работают, — рассказала Рожкова.

Банки также предлагают пользоваться дистанционными или онлайн-сервисами, а если необходимо посетить отделение, то можно записаться на определенное время, чтобы не создавать очереди и скопления людей.

Относительно ограничений, их нет и не будет, — отметила Рожкова.

Как писал «Ракурс», Национальный банк Украины ввел систему антикризисных мер на период коронавирусного карантина.