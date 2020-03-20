Глава НБУ Яков Смолий. Фото: flickr.com

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Национальный банк Украины ввел систему антикризисных мер на период коронавирусного карантина.

Финансовый регулятор хочет обеспечить качественную бесперебойную работу банковского сектора. В НБУ разработали пять направлений действий, антикризисные меры продлятся до конца карантина. Об этом 20 марта заявил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга, который транслировали украинские СМИ.

НБУ ввел особый льготный период обслуживания кредитов на время карантина и запретил банкам проводить любые ограничения по депозитам, срок которых закончился.

Если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним что угодно — продлить или снять, никаких ограничений нет. В течение последних 10 дней в банковской системе практически нет оттока депозитов, — заверил Смолий.

Руководство финансового регулятора вносит изменения в работе банковской системы: введены новые программы рефинансирования и программы длительной ликвидности. На период кризиса отложили проведение стресс-тестов банков и упростили нормативы.

Поднял Смолий и вопрос валюты. По его словам, НБУ присутствовал на валютном рынке, каждый день банк выходит с интервенциями для того, чтобы сгладить колебания.

Последние дни были проблемы с наличкой, но мы обеспечили подкрепление касс банков евро. Сегодня эта проблема снята, — заявил Смолий.

Глава НБУ добавил, что украинцев будут стимулировать переходить на дистанционные платежи, поскольку работа с наличностью, посещение банковских отделений сегодня подвергает риску, как клиентов, так и банковских работников.

На период карантина НБУ отменял тарифы на систему электронных платежей. Также банки отменили плату за обмен той наличности, которая изымается из банковской системы и той, которую отдают. Наличные, изымаемые из обращения, перевозятся в банки на так называемый карантин. Подкрепления банковских касс и банкоматов осуществляют наличными, которая есть в хранилищах Нацбанка.

Напомним, ранее в Национальном банке заявили, что для предотвращения распространения коронавируса будут обеззараживать дезинфицирующими средствами банкноты. В то же время НБУ советует пользоваться дистанционным банкингом на время коронавирусного карантина, который продлится в стране до начала апреля.