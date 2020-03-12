НБУ готов обеззараживать банкноты, но советует дистанционный банкинг на время коронавирусного карантина, фото — Агрополит

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Ракурс

Обеззараживать дезинфицирующими средствами банкноты, чтобы уменьшить скорость распространения коронавируса в государстве готов Национальный банк Украины.

О таких намерениях в случае стремительного распространения эпидемии заявила пресс-служба регулятора, которая 12 марта обнародовала памятку для граждан-пользователей финансовых услуг. НБУ советует дистанционный банкинг на время коронавирусного карантина, который продлится в стране до начала апреля.

В общем советуем придерживаться рекомендаций Минздрава и как можно реже посещать общественные места, в том числе отделения банков, — говорится в сообщении Нацбанка.

В то же время Нацбанк готов обеспечить бесперебойное пополнение банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны граждан.

В главном банке страны заверили, что банки сегодня достаточно устойчивые, высоколиквидные и капитализированные, могут бесперебойно обслуживать клиентов. Кроме того, регулятор способен в случае необходимости поддержать инструментами рефинансирования ликвидность системы, которая сейчас имеет исторически высокие показатели.

«Ракурс» сообщал, что 10 и 11 марта НБУ проводил валютные интервенции на валютном рынке, чтобы сгладить курсовые колебания. В новом заявлении НБУ вновь напомнил, что международные резервы Украины превышают 26 млрд долл.