НБУ готовий знезаражувати банкноти, але радить дистанційний банкінг на час коронавірусного карантину, фото — Агрополіт

https://racurs.ua/ua/n135038-nbu-gotovyy-znezarajuvaty-banknoty-ale-radyt-dystanciynyy-banking-na-chas-koronavirusnogo.html

Ракурс

Знезаражувати дезінфікуючими засобами банкноти, аби зменшити швидкість поширення коронавірусу в державі готовий Національний банк України.

Про такі наміри у випадку стрімкого поширення епідемії заявила прес-служба регулятора, яка 12 березня оприлюднила пам’ятку для громадян-користувачів фінансових послуг. НБУ радить дистанційний банкінг на час коронавірусного карантину, який триватиме в країні до початку квітня.

Загалом радимо дотримуватися рекомендацій МОЗ і якомога рідше відвідувати громадські місця, зокрема і відділення банків, — йдеться у повідомленні Нацбанку.

Водночас Нацбанк готовий забезпечити безперебійне поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку з боку громадян.

У головному банку країни запевнили, що банки на сьогодні є достатньо стійкими, високоліквідними та капіталізованими і можуть безперебійно обслуговувати клієнтів. Крім того, регулятор здатний у випадку необхідності підтримати інструментами рефінансування ліквідність системи, яка нині має історично високі показники.

«Ракурс» повідомляв, що 10 та 11 березня НБУ проводив валютні інтервенції на валютному ринку, щоб згладити курсові коливання. У новій заяві НБУ знову нагадав, що міжнародні резерви України перевищують 26 млрд дол.