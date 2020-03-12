Правоохоронці затримала викрадача майданівців. Фото: politeka.net

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Державне бюро розслідувань спільно з СБУ 12 березня затримало ще одного викрадача активістів Євромайдану Юрія Вербицького і Ігоря Луценка.

Ще 27 лютого мешканцю Білої Церкви повідомили про підозру в участі в злочинній організації (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України) та незаконному позбавленні волі і викраденні людини (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України). Підозрюваного затримали, оскільки він самостійно не з’явився на виклик. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Про це сьогодні повідомила прес-служба ДБР.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний входив до групи дев’яти так званих тітушок, які займалися викраденням на катуванням учасників Майдану та перешкоджали мирним акціям протесту. Ця група осіб 21 січня 2014 року близько 4.00 викрала із Олександрівської клінічної лікарні столиці активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Після цього потерпілі зазнали катувань, а Юрій Вербицький внаслідок травм та переохолодження помер.

Нагадаємо, 10 березня правоохоронці затримали Сергія Мисливого, який може бути причетним до викрадення Ігоря Луценка і Юрія Вербицького з Олександрівської лікарні у ніч на 21 січня 2014 року, а також вбивства Вербицького.

Викрадач активістів Євромайдану переховувався за кордоном і змінив ім’я. Йому інкримінуються п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство заручника або викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.