Викрадення активістів «Євромайдану»: Луценко заявив про причетність «слуги» Литвиненка, фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n129808-vykradennya-aktyvistiv-ievromaydanu-lucenko-zayavyv-pro-prychetnist-slugy-lytvynenka.html

Ракурс

Викрадення активістів «Євромайдану» і сейсмолога Юрія Вербицького злочинці могли координувати з нинішнім депутатом від пропрезидентської партії «Слуга народу» Сергієм Литвиненком.

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З такою заявою виступив екс-депутат Ігор Луценко. Про це він повідомив в ефірі «Прямого».

Про конкретну роль народного обранця у викраденні Вербицього Луценку невідомо. У матеріалах справи, за його словами, прізвище Литвиненка все ж фігурує. Народний депутат 8-го скликання згадав, що група викрадачів займалася і його допитом, а координатори «тітушок» дзвонили усім, хто був причетний до операції по викраденню його і Вербицього.

Ну і так сталося, що дуже часто надзвонювали нинішньому «слузі народу» Литвиненку, — зазначив Луценко.

Нагадаємо, викрадення Луценка і Вербицього відбулось в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з лікарняної палати учасників «Євромайдану». Їх катували, били, а також вивозили до лісу. Пізніше Вербицького знайшли вбитим.