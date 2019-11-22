У США індик місяць переслідує листоношу. Фото: Індик

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Ракурс

У Сполучених Штатах Америки індик переслідує листоношу, бігаючи за його фургоном від однієї поштової скриньки до іншої. Через це доставщик листів і газет вже озброївся клаксоном.

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Джефф Бірн працює у поштовій службі Вісконсіна вже 20 років. За цей час його переслідували і собаки, і кішки, і кролики. Але індик на шляху фургона листоноші зустрічається вперше, передає слова чоловіка National Geographic.

Листоноша повідомив, що індик його переслідує щодня впродовж місяця. Спочатку він намагався відігнати птаха, але, коли побачив, що той не проявляє агресії, полишив ці спроби. Зараз листоноша не звертає уваги на «переслідувача».

Зазвичай така дивна поведінка великих птахів викликає побоювання у людей. Перш за все, це пояснюється масивністю птахів і вмінням голосно кричати. Листоноша з Вісконсіна якоїсь миті також почав возити із собою клаксон, аби відлякувати індика.

За заявою фахівців із департаменту природних ресурсів штату, швидше за все, фургон Джеффа переслідує самець, в якого зараз триває шлюбний період. У машині птах, ймовірно, бачить потенційну небезпеку. Листоноші радять бути обережним, оскільки у такий період тварини і птахи стають дуже агресивними, намагаючись захистити свою територію.

Раніше експерти з канадського реабілітаційного центру розповіли, чому не можна годувати птахів хлібом. Їжа з високим вмістом вуглеводів вкрай негативно впливає на організм пернатих.