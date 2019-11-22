У Британії пожежа знищує історичний готель. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n129807-v-brytanskomu-istborni-goryt-istorychnyy-gotel-viktorianskoyi-epohy-foto-video.html

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Пожежа великого масштабу сталася в британському Істборні.

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На території міста спалахнула пожежа в історичному готелі. Вогнеборці змушені в екстреному порядку закачувати в резервуари спеціальних машин морську воду. Про це 22 листопада повідомляє BBC.

Зазначається, що всіх постояльців готелю встигли евакуювати. Вогонь знищує дах пам’ятної вікторіанської будівлі, яка є головною визначною пам’яткою приморського міста. Пожежники намагаються врятувати споруду. На місці працюють 12 одиниць рятувальної техніки.

Попередньо встановлено, що пожежа сталася в задній частині готелю і вогонь швидко охопив весь фасад.

Ця чотириповерхова будівля палаючого готелю була побудована орієнтовно в 1851 році. На сьогоднішній день цей готель вважається ключовою пам’яткою Істборна і є прикладом архітектури вікторіанської епохи.

Нагадаємо, у листопаді через лісові пожежі Сідней затягнуло димом. Всього в Австралії палають 150 тис. га лісу. Медики застерігали про ризики для здоров’я, особливо для людей із респіраторними захворюваннями, які несе чад і підвищення температури повітря.