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У Британії пожежа знищує історичний готель. Фото: BBC

У британському Істборні горить історичний готель вікторіанської епохи (ФОТО, ВІДЕО)

22 лис 2019, 16:14
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Пожежа великого масштабу сталася в британському Істборні.

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На території міста спалахнула пожежа в історичному готелі. Вогнеборці змушені в екстреному порядку закачувати в резервуари спеціальних машин морську воду. Про це 22 листопада повідомляє BBC.

Зазначається, що всіх постояльців готелю встигли евакуювати. Вогонь знищує дах пам’ятної вікторіанської будівлі, яка є головною визначною пам’яткою приморського міста. Пожежники намагаються врятувати споруду. На місці працюють 12 одиниць рятувальної техніки.

Попередньо встановлено, що пожежа сталася в задній частині готелю і вогонь швидко охопив весь фасад.

Ця чотириповерхова будівля палаючого готелю була побудована орієнтовно в 1851 році. На сьогоднішній день цей готель вважається ключовою пам’яткою Істборна і є прикладом архітектури вікторіанської епохи.

У Британії пожежа знищує історичний готель. Фото: BBC

Нагадаємо, у листопаді через лісові пожежі Сідней затягнуло димом. Всього в Австралії палають 150 тис. га лісу. Медики застерігали про ризики для здоров’я, особливо для людей із респіраторними захворюваннями, які несе чад і підвищення температури повітря.


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