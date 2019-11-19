Коротке замикання названо ймовірною причиною пожежі у військовій частині на Львівщині, фото: pixabay

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Пожежа у військовій частині на Львівщині розслідується працівниками військової прокуратури. Про це повідомляється прес-службою Західного регіону України.

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Коротке замикання проводів електропостачання — ймовірна причина займання. Остаточно підтвердити цю версію можуть в ході досудового розслідування.

За даними слідства, загорання виникло вночі 19 листопада в приміщенні штабу. Працівники військової прокуратури Львівського гарнізону встановлюють усі деталі події. Співробітники проводять необхідні слідчі заходи. Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби).

Нагадаємо, 19 листопада прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України повідомила, що пожежа сталась у частині, що дислокується в Яворівському районі Львівської області. Один військовослужбовець загинув. Ще одного офіцера доставлено до військового шпиталю. Він перебуває в реанімаційному відділенні.