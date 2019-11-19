На Львівщині горіла військова частина. Фото: flickr.com

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Пожежа зі смертельними наслідками сталася 19 листопада у Львівській області.

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Надзвичайна подія трапилася близько 5.00 в одній з військових частин, що дислокуються у селищі Старичі Яворівського району. На жаль, пожежа забрала людське життя. Про це сьогодні повідомила прес-служба командування Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що внаслідок загоряння будівлі загинув офіцер, ще один військовослужбовець дістав травми й з опіками був оперативно доставлений до Центральної районної лікарні міста Новояворівськ. Згодом пожежу на території військового об'єкту локалізували.

Причини та обставини події наразі невідомі. Їх з’ясовують представники Військової служби правопорядку ЗС України та Національної поліції.

Нагадаємо, у Миколаївській області біля станції Новокатеринівка Веселинівського району 16 листопада горів дизельний потяг, котрий рухався маршрутом «Колосівка-Миколаїв». Вогонь охопив тягач та останній вагон поїзда, на щастя внаслідок НП ніхто не постраждав.