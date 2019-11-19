У Тбілісі тривають акції протесту. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n129621-protesty-v-tbilisi-mitynguvalnyky-znovu-vstanovluut-namety-bilya-prymischennya-parlamentu.html

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Акція протесту опозиції в Тбілісі, незважаючи на силовий розгін поліцією напередодні, триває й 19 листопада.

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Минулу ніч на площі перед парламентом провели ніч кілька десятків протестувальників. Демонстранти сьогодні вранці знову почали встановлювати намети, але при цьому не загороджують проїжджу частину проспекту Руставелі. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Нічого не змінюється і протест з вимогою відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою триває, — заявив журналістам один з лідерів опозиційної партії «Європейська Грузія» Акакій Бобохідзе.

Тим часом в прес-службі Міністерства внутрішніх справ Грузії повідомили, що правоохоронці під час вчорашнього розгону мітингу затримали 37 осіб. Медична допомога знадобилася чотирьом протестувальникам та двом поліцейським, їх госпіталізували. Суд над затриманими має відбутися 19 листопада.

Нагадаємо, 18 листопада поліція затримала 18 учасників акції протесту під час розгону мітингу біля парламенту Грузії. Дії затриманих силовики кваліфікували за ст. 173 (непокора законним вимогам співробітника правоохоронного органу) і ст. 166 (хуліганство) Кодексу про адміністративні правопорушення Грузії.

Раніше повідомлялося, що 17 листопада в столиці Грузії Тбілісі мітингувальники розпочали споруджувати барикади та встановлювати намети. Причиною масових протестів став провал парламентом країни виборчої реформи.