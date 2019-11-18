Розгін мітингу в Тбілісі. Фото: On.ge

https://racurs.ua/ua/n129602-u-tbilisi-policeyskyy-specnaz-sylou-rozignav-mityng-opozyciyi-video.html

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У Грузії 18 листопада силовики розігнали пікети опозиції біля будівлі парламенту.

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Сотні бійців спецназу поліції з щитами, в спецодязі і з кийками оточили будівлю по периметру і о 17.00 почали розгін акції опозиції. За 20 хвилин поліція зуміла відігнати пікетувальників від усіх входів у парламент. Про це 18 листопада повідомляє Newsgeorgia.

Перед початком розгону поліція увімкнула спеціальне звукове попередження. Згодом, використовуючи щити, правоохоронці витіснили протестувальників, в тому числі й лідерів опозиції.

Протестувальники встали віч-на-віч з поліцією з піднятими руками, а деякі лягли на асфальт. Поліцейським довелося виносити найбільш активних осіб на руках, застосувати водомет. Правоохоронці не стріляли гумовими кулями, не застосовували сльозогінний газ.

Мітингувальники наголошували, що їхня акція протесту носить мирний характер. Протестувальники вигукують «Раби!», «Диктатура!» та «Ганьба!».

Нагадаємо, 17 листопада в столиці Грузії Тбілісі мітингувальники розпочали споруджувати барикади та встановлювати намети. Причиною масових протестів став провал парламентом країни виборчої реформи. У вчорашньому мітингу в центрі Тбілісі взяли участь понад 20 опозиційних політичних партій.