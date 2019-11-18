Разгон митинга в Тбилиси. Фото: On.ge

https://racurs.ua/n129602-v-tbilisi-policeyskiy-specnaz-siloy-razognal-miting-oppozicii-video.html

Ракурс

В Грузии 18 ноября силовики разогнали пикеты оппозиции у здания парламента.

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Сотни бойцов спецназа полиции со щитами, в спецодежде и с дубинками окружили здание по периметру и в 17.00 начали разгон акции оппозиции. За 20 минут полиция сумела отогнать пикетчиков от всех входов в парламент. Об этом 18 ноября сообщает Newsgeorgia.

Перед началом разгона полиция включила специальное звуковое предупреждение. Впоследствии, используя щиты, правоохранители вытеснили протестующих, в том числе и лидеров оппозиции.

Протестующие встали лицом к лицу с полицией с поднятыми руками, а некоторые легли на асфальт. Полицейским пришлось выносить наиболее активных лиц на руках, применить водомет. Правоохранители не стреляли резиновыми пулями, не применяли слезоточивый газ.

Митингующие подчеркивали, что их акция протеста носит мирный характер. Протестующие выкрикивают «Рабы!», «Диктатура!» и «Позор!».

Напомним, 17 ноября в столице Грузии Тбилиси митингующие начали сооружать баррикады и устанавливать палатки. Причиной массовых протестов стал провал парламентом страны избирательной реформы. Во вчерашнем митинге в центре Тбилиси приняли участие более 20 оппозиционных политических партий.